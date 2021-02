Kaspárov delantero centro en el equipo ideal de Magnus Carlsen

El excampeón mundial de ajedrez Gari Kaspárov. EFE/ Ryan Kelly/Archivo

Madrid, 19 feb (EFE).- El noruego Magnus Carlsen, campeón mundial de ajedrez y gran aficionado al fútbol, ha combinado ambos deportes para formar su once ideal en un equipo de Grandes Maestros en el que sitúa al ruso Garry Kaspárov de delantero centro y al estadounidense Bobby Fischer de extremo derecho.

Además de ser uno de los mejores ajedrecistas de la historia, Carlsen es capaz de analizar en profundidad las ligas de fútbol, hasta el punto de que llegó a liderar el Fantasy Premier League en la temporada 2019/2020, y terminó décimo entre siete millones de participantes en el juego futbolístico.

Durante el reciente torneo Opera Euro de ajedrez por internet, en el que perdió la final contra el estadounidense Wesley So, Carlsen fue requerido para que eligiera su once ideal de grandes ajedrecistas de la historia.

Esta es la formación elegida por el campeón del mundo, con algunos comentarios del propio Carlsen

1. Portero. Anish Giri, holandés, 26 años. Es un buen jugador que rara vez pierde, pero no gana partidos o torneos suficientes como para tener plaza como jugador de campo.

2. Defensa. Tigran Petrosian, armenio (1929-1984, noveno campeón mundial de ajedrez)

3. Defensa. Mikhail Tal, letonio (1936-1992, octavo campeón mundial). En la última fase de su carrera tuvo dos de las rachas más largas sin perder de todos los tiempos. Muy seguro en defensa pero también aportaba mucho en ataque.

4. Defensa. José Capablanca, cubano (1888-1942, tercer campeón mundial). Casi invencible, el defensa perfecto.

5. Centrocampista. Magnus Carlsen, noruego, 30 años (decimosexto campeón mundial). Yo podría ser uno de esos números 8 que se recorren todo el campo, con un elevado rendimiento entre ambas áreas.

6. Centrocampista. Anatoly Karpov, ruso, 69 años (duodécimo campeón mundial). Muy tenaz en defensa y sorprendentemente ponzoñoso en ataque, con una comprensión maravillosa del juego.

7. Interior. Boris Spassky, ruso, 84 años (décimo campeón mundial). Jugaba con mucha energía, tal vez demasiado creativo.

8. Interior. Emanuel Lasker, alemán (1868-1941, segundo campeón mundial). Fue más un extremo, pero aquí juega fuera de su posición para aprovechar sus habilidades.

9. Extremo izquierdo. Paul Morphy, estadounidense (1837-1884). Fue un adelantado a su tiempo. El mejor en juego posicional y también un jugador romántico con ojo táctico.

10. Delantero centro. Garry Kasparov, ruso, 57 años (decimotercer campeón mundial). Una amenaza absoluta. Es como el moderno Ronaldo, absolutamente profesional, implacable e imparable.

11. Extremo derecho. Bobby Fischer, estadounidense (1943-2008, undécimo campeón mundial). No podía quedar fuera del equipo.

12. Mánager. Viktor Korchnoi, ruso-suizo (1931-2016). Estaría constantemente ladrando órdenes al equipo y disgustado con cada jugada.