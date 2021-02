José Antonio Canales niega que haya sido infiel: "Me parece todo una broma"

19/02/2021 JOSÉ ANTONIO CANALES EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TELECINCO.ES



MADRID, 19 (CHANCE)



José Antonio Canales ha entrado en directo al programa donde colabora para aclarar la nueva información que ha salido de él esta semana. Y es que recordemos que una tal Martina aseguraba haber tenido un affaire con el torero mientras que este tenía una relación sentimental con su novia.



Paz Padilla le preguntaba al colaborador cómo se encontraba tras haberse hecho público esta supuesta infidelidad: "Estoy bien, sí conozco a esta chica, la conocí en la Fashion Week de Mallorca y nada más. He compartido con ella algunos WhatssAap o mensajes por Instagram".



El primo de Kiko Rivera ha asegurado que es algo que no le preocupa porque sabe que le testimonio de esta chica es falso: "Yo a quien he tenido que dar explicaciones se las he dado y esto va a quedar como una anécdota. Me parece todo una broma y como tal me lo tengo que tomar, sí que quiero dejar dos cosas claras: una, que yo no me he reconciliado con mi pareja como tal, yo llevo durante dos meses intentando y haciendo todo lo posible por recuperar a la persona que amo".



En cuanto a la noticia que aseguraban sus compañeros de que quería vender en exclusiva a una revista su reconciliación, Canales explicaba que eso surgía de una conversación con su compañero Montero: "Respecto a la exclusiva, yo sé de dónde viene porque yo hago una consulta leve a Antonio Montero y estamos hablando los dos y me dijo no sé qué de unas fotos desde lejos y le dije que 'no porque no está todo conseguido'".



El colaborador no entiende por qué ha salido el testimonio de esta chica en estos momentos y asegura que cuando la conoció le pareció una chica muy coherente, por lo que a lo mejor se ha echado para atrás por saber que su testimonio carece de credibilidad: "A mí me parecía una chica muy sensata y normal, me ha sorprendido esta actitud... que alguien venga y sin haber tenido ningún tipo de relación conmigo diga esto".