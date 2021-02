Isabel Pantoja en las últimas, Kiko Rivera podría haber vendido ya su parte de Cantora

06/03/2020 Isabel Pantoja, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Desde su última entrevista en el 'Deluxe', no hemos vuelto a saber cómo está Kiko Rivera ni cuáles son los movimientos que ha seguido después de exponer públicamente cuál era la situación que tenía con su madre. Lo cierto es que nos quedamos con que el dj iba a tomar medidas legales contra la cantante y su tío Agustín Pantoja por los tejemanejes económicos que habían llevado a cabo en su nombre durante años.



Hoy, el empiece de 'Sálvame' nos ha dejado muy sorprendidos porque Paz Padilla ha contado que Kiko Rivera habría vendido ya su parte de Cantora, una noticia muy buena para el dj, pero no tan buena para Isabel Pantoja ya que pronto podría compartir casa con desconocidos, las famosas personas que le han comprado su parte a su pequeño del alma.



¿Podría tener Isabel Pantoja los días contados en Cantora? La cantante siempre ha confesado que estaba orgullosa de haber preservado la única finca de su difunto marido en buen estado, pero de lo que no se debe sentir muy orgullosa es de los pufos económicos que le ha creado a su hijo.



Kiko Rivera, desesperado, confesaba hace días en el 'Deluxe' que su parte de Cantora ya estaba en venta, que la vendería por un precio menor al tasado porque lo que quería era olvidarse ya de todo. Se ha rumoreado durante todos estos días que las personas que han estado detrás de la compra de esta parte han sido los hermanos Rivera, un mazazo tremendo para la tonadillera en el caso de que la hayan comprado ellos.