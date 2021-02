Fútbol/Primera.- (Previa) El Celta busca hundir al Valencia y Escribá se estrena en un vital Elche-Eibar

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El Celta probará sus aspiraciones a pelear por los puestos europeos en su visita este sábado a un Valencia con urgencias, mientras que en el Martínez Valero, Fran Escribá iniciará su segunda etapa en el Elche en un duelo clave ante el Eibar, en partidos correspondientes a la vigesimocuarta jornada de LaLiga Santander.



Mestalla (18.30 horas) acoge un choque vital para el Valencia, que con 24 puntos, a tres del descenso, no puede fallar ante un Celta, que con 29, necesita también la victoria para no alejarse ya demasiado del 'tren europeo' y que actualmente parece más sólido.



El conjunto de Javi Gracia viene de dejar una mala imagen otra vez en su último partido ante el Real Madrid y debe reaccionar cuanto antes porque la zona peligrosa sigue demasiado cerca, por lo que está obligado a sumar de tres en tres, algo que se le ha resistido bastante esta temporada donde sólo tiene cinco triunfos.



Tres de ellos han sido en su estadio, donde se siente algo más seguro y donde espera lograr por fin una segunda victoria consecutiva tras la conseguida ante el Elche. Para ello, necesitará mejorar sus prestaciones ofensivas después de haber marcado únicamente seis goles en sus choques ligueros de 2021 y sin marcar más de dos en un partido desde su visita al Camp Nou del pasado mes de diciembre. Guillamón, tras cumplir sanción, Kang-in Lee y Musah podrían ser las novedades en el once respecto a la derrota en el Alfredo Di Stéfano.



Por su parte, el Celta llega más consolidado a este duelo gracias a su victoria en la pasada jornada (3-1) ante el Elche, con la que rompió una racha de tres empates consecutivos. El equipo vigués está con 29 puntos, a siete de una sexta plaza en poder del Villarreal y a la que no quiere renunciar.



De todos modos, pese a la mejora con Eduardo Coudet, el jugar como visitante se le sigue resistiendo a los 'celestes', que sólo han ganado una vez lejos de Balaídos, en San Mamés, y aunque en su última salida arañaron un punto 'in extremis' del Wanda Metropolitano, acuden a Mestalla mermados en su entramado ofensivo.



Así, el técnico argentino no podrá contar con Iago Aspas ni Brais Méndez, ambos sancionados y claves en el juego atacante del Celta, y cuyos puestos en el once serán presumiblemente para Ferreyra y Solari, dos de los refuerzos invernales.



ESCRIBÁ INICIA SU TRABAJO EN EL ELCHE CON UN DUELO VITAL



Por otro lado, la jornada sabatina se abrirá a las 14.00 horas en el Martínez Valero donde se darán cita el Elche, penúltimo clasificado, y el Eibar, decimoséptimo y que le aventaja en tres puntos, aunque con dos partidos más.



El partido estará marcada por el reestreno de Fran Escribá en el banquillo franjiverde, en el que ya estuvo de 2012 a 2015, siendo el encargado de lograr el ascenso a Primera y dos permanencias seguidas, aunque la última acabó en descenso administrativo en favor precisamente del Eibar.



Ahora, el técnico valenciano echará mano de su experiencia para intentar reconducir el rumbo de un equipo inmerso en una negativa racha de 16 partidos sin ganar, casi cuatro meses de sequía que terminaron por hacer dimitir al argentino Jorge Almirón instantes después de perder en Balaídos el pasado viernes.



En busca de hacer el dicho bueno de 'a entrenador nuevo, victoria segura', el Elche recibirá a un Eibar que sólo lleva un triunfo más (4) y que tampoco atraviesa un momento excesivamente bueno después de sumar únicamente dos de los últimos 18 puntos.



El conjunto 'armero' también necesita volver cuanto antes a la senda de la victoria y espera hacerlo a domicilio, donde mejores números está sacando esta temporada con tres victorias, aunque ninguna en sus seis últimos desplazamientos.



Escribá tiene las bajas de Fidel y Diego González, aunque puede contar con Mójica y Josan para su primer once, mientras que José Luis Mendilibar tiene lesionados a Rober Correa y Kevin Rodrigues y debe decidir quién juega en el lateral izquierdo y el japonés elegido entre Inui y Muto.



--HORARIOS DEL SÁBADO DE LA JORNADA 24 DE LALIGA SANTANDER.



Elche - Eibar. Cordero Vega (C.Cántabro) 14.00.



Atlético - Levante. Melero López (C.Andaluz) 16.15.



Valencia - Celta. Pizarro Gómez (C.Madrileño) 18.30.



Valladolid - Real Madrid. Cuadra Fernández (C.Balear) 21.00.