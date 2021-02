Fútbol/Primera.- Previa del Real Valladolid - Real Madrid

El Real Madrid se la juega sin 'pólvora'



El conjunto madridista visita al incómodo y necesitado Valladolid sin Benzema y a las puertas de volver a la Champions



MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El Real Madrid afrontará este sábado una importante visita al José Zorrilla (21.00 horas) donde se verá las caras con un Valladolid que le ha puesto en dificultades en sus últimos enfrentamientos y al que se medirá plagado de bajas, la última la de su mejor goleador, Karim Benzema, y con la obligación de no mirar en exceso hacia Bérgamo.



El conjunto madridista parece haberse recuperado de otro mal momento y ha encadenado tres victorias seguidas que le mantienen aún con opciones de pelear por su trono liguero, aunque sigue a seis puntos y con un partido más que el Atlético. Por eso, y ante la posibilidad de empezar en Pucela a nueve de distancia si el líder gana al Levante, los de Zinédine Zidane no tienen margen de fallo ante un rival necesitado de puntos en su lucha por la permanencia.



Además, el conjunto de Sergio González no ha sido un oponente sencillo para el actual campeón liguero desde que retornó a Primera y siempre le ha planteado partidos complejos, aunque la estadística favorece a los madridistas, ganadores de cuatro de los últimos cinco duelos. Sólo el 1-4 de marzo de 2019, en el último partido de Santiago Solari antes de ser relevado por 'Zizou', ofreció un resultado cómodo, y algo engañoso porque el equipo vallisoletano se puso 1-0 y falló un penalti.



Pero en los tres últimos duelos, el Valladolid ha demostrado ser 'hueso duro de roer', concediendo únicamente tres goles al 13 veces campeón de Europa y sin recibir más de uno. Los blanquivioletas parece que tienen la fórmula para neutralizar el entramado ofensivo del Real Madrid y aunque no están al nivel defensivo de antaño, la baja de Benzema, la principal fuente ofensiva madridista, supone un alivio para los locales y un nuevo quebradero de cabeza para 'Zizou'.



El técnico francés no tiene un goleador mejor en sus filas y, salvo sorpresa, recurrirá a Mariano Díaz para ejercer de '9'. El hispano-dominicano ya cumplió en su anterior titularidad importante en el Estadio de la Cerámica con un tanto en su primer remate, pero no ofrece a nivel futbolístico lo que genera el de Lyon.



La presencia del delantero se prevé como la única novedad respecto al último once y la cantidad de ausencias, hasta ocho más (Ramos, Hazard, Marcelo, Carvajal, Valverde, Rodrygo, Odriozola y Militao), no permitirán tampoco a Zidane poder hacer alguna rotación pensando en la vuelta a la Liga de Campeones ante el Atalanta, el otro arma que puede usar en su favor el Valladolid si los madridistas piensan más en el miércoles.



EL VALLADOLID NO GANA EN ZORRILLA DESDE EL 11 DE DICIEMBRE



De hecho, 'Zizou' sólo dispone de once jugadores de campo de la primera plantilla y a la hora de introducir alguna novedad únicamente tiene la 'bala' de Isco Alarcón, o dar la oportunidad a alguno de los cinco canteranos (Chust, Miguel, Arribas, Blanco y Hugo Duro) que se ha llevado a la capital de Castilla y León.



Por su parte, el Real Valladolid llega al partido con urgencias clasificatorias ya que se encuentra en puestos de descenso. El conjunto castellano-leonés cierra la 'zona de la quema' con 21 puntos y necesita arañar algo positivo para intentar acabar fuera de ella al término de la jornada.



Sergio González cumplirá este sábado cien partidos en Primera como entrenador blanquivioleta y tratará de celebrarlo sumando la segunda victoria de 2021. El Pucela no ha sido capaz de ganar en los últimos seis encuentros, una sequía más larga contando sus partidos como local, ya que no gana en Zorrilla desde el 11 de diciembre (3-2 a Osasuna).



El entrenador catalán también tiene muchas bajas por lesión (Raúl García, Javi Sánchez, Marcos André, El Yamiq y Hervías), más la del sancionado Olaza y que dejará su sitio a Nacho, pero tiene la buena noticia de poder contar con Óscar Plano, que se une a la vuelta de Alcaraz, San Emeterio y Joaquín, sancionados para el partido de la última jornada en Ipurua (1-1).



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



VALLADOLID: Masip; Luis Pérez, Joaquín, Bruno, Nacho; Orellana, Alcaraz, Roque Mesa, Kike Pérez; Guardiola y Weissman.



REAL MADRID: Courtois; Lucas Vázquez, Varane, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Mariano y Vinicius Jr.



--ÁRBITRO: Cuadra Fernández (C.Balear).



--ESTADIO: José Zorrilla.



--HORA: 21.00/Movistar LaLiga.