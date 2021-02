Fútbol.- Zidane: "Si pensamos ya en el miércoles, nos equivocamos"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha asegurado que se equivocan si piensan ya en su duelo de Liga de Campeones de la próxima semana ante el Atalanta, apelando a centrarse en el "fundamental" partido de este sábado ante el Real Valladolid en el José Zorrilla, y ha confirmado que el francés Karim Benzema no estará disponible, aunque no lo ha descartado todavía para el encuentro de la competición continental.



"Si pensamos ya en el miércoles, nos equivocamos. Los jugadores no piensan en eso; pensamos en que tenemos un partido importante de LaLiga para llegar bien al resto. Hicimos una muy buena semana y hay que demostrarlo mañana en el campo", declaró en rueda de prensa.



En este sentido, señaló que el partido en Pucela es "fundamental". "Mañana es un partido fundamental. Sabemos la dificultad del partido, el Valladolid también necesita puntos, está en su casa y lo va a dar todo", indicó. "Hay 45 puntos en juego. Vamos a seguir con lo nuestro, sin pensar en otro equipo. Tenemos que centrarnos en nosotros y seguir con lo que estamos haciendo últimamente", añadió sobre LaLiga Santander.



"El estímulo para nosotros es el día a día. Tenemos la suerte de estar aquí y disfrutar cada día. Claro que vamos a seguir, cada año hay competiciones, y ahora nos quedan dos, y vamos a seguir a tope, a muerte hasta final de temporada", subrayó.



Para ello, el preparador madridista no contará con uno de sus hombres indiscutibles: Karim Benzema. "No va a estar mañana Karim con nosotros, tiene una molestia. Luego veremos la semana que viene. A partir del domingo o del lunes veremos cómo evoluciona la molestia", explicó. "Es un palo fuerte que cualquier jugador se lesione. Sabemos el jugador que es. Tenemos que pensar en los que van a estar", advirtió.



"Es lo que hay. Queremos evitar que haya lesiones, pero hay muchos factores. Últimamente no tenemos a los jugadores al mejor nivel, hay muchos lesionados. Paciencia, tenemos que dar el máximo pensando que vamos a recuperar a nuestros jugadores. Espero que en breve los podamos tener", expuso sobre las múltiples lesiones en el equipo.



"NO VOY A CONTESTAR SI PREFIERO A MBAPPÉ O A HAALAND"



Por otra parte, confesó que vio la exhibición de su compatriota Kylian Mbappé en la victoria del Paris Saint-Germain en el Camp Nou (1-4). "Miro todos los partidos. Disfruto de cuando veo cosas buenas, como todos los aficionados. Me gustó ver lo que hizo, porque nos conocemos. Lo pasé bien", dijo, sin entrar a valorar si la del francés y el noruego Erling Haaland es la nueva gran rivalidad futbolística.



"Lo veremos. Son jugadores muy buenos, como lo son Messi, Cristiano y Neymar. Son más jóvenes, y lo que están haciendo demuestra que son jugadores de presente y de futuro. Lo de si prefiero a uno o a otro, no voy a contestar", apuntó. "El aficionado tiene derecho a opinar", aseguró sobre la peticiones de los aficionados madridistas.



Precisamente, en cuanto al tema de fichajes, el técnico marsellés explicó que trabajan "de la mano" con el club. "Hay muchas informaciones de los jugadores, de quién va a venir, de quién se va a ir... Esto no va a cambiar. Lo nuestro es el día a día, concentrarnos en lo que tenemos", recordó.



También están en "discusiones" por las renovaciones. "Lo queremos arreglar lo antes posible para todos. Sobre los jugadores que van a venir... Es el Real Madrid, nunca va a parar eso. Los que estamos aquí estamos solo concentrados en los partidos que tenemos, que es bastante para nosotros", resaltó.



En otro orden de cosas, Zidane no cree que LaLiga Santander haya perdido calidad a pesar de su pérdida de peso en las competiciones europeas. "No lo creo. El fútbol hoy en día es muy difícil. Es lo bonito del fútbol, o estás metido o si tienes menos concentración, cualquier equipo te puede ganar. La Liga española es fuerte, es un momento puntual, sigue siendo una buena liga", afirmó.



Por último, Zidane recordó su famosa ruleta en la victoria blanca en Pucela en la temporada 2003-04 (2-3). "No fue gol, así que no fue una jugada buena. Fue bonita, eso sí", bromeó.