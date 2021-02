Fútbol.- Font: "No podemos votar en base a un 'sextete' de hace 12 años"

14/01/2021 El candidato a las elecciones del FC Barcelona Víctor Font en rueda de prensa el 14 de enero de 2021 DEPORTES FÚTBOL DEPORTES 'SÍ AL FUTUR'



El candidato a la presidencia del FC Barcelona Víctor Font ha asegurado que el socio blaugrana no puede votar "en base a percepciones del pasado", como el 'sextete' logrado en el mandato de Joan Laporta, y ha vuelto a pedir debates entre los presidenciales, a los que el expresidente no se ha personado todavía.



"No se puede votar en base a percepciones. En 2015 se votó en base a la percepción de un triplete... El barcelonismo dice 'qué caro costó ese triplete'. Hoy día no podemos votar en base a la percepción de un 'sextete' de hace 12 años, que parece que es lo que se intenta", apuntó en rueda de prensa.



Font quiso "denunciar" que se pretenda hacer votar al socio en base a percepciones del pasado. "No poder constatar proyectos es una situación anómala. Es algo más grave de lo que podría ser en otras elecciones. En base a conclusiones de la última encuesta, hay más de 35.000 socios y socias que no tienen decidido su voto todavía", apuntó.



"La práctica totalidad de socios, el 90 por ciento, tienen clarísimo que deben votar a quien tenga el proyecto más sólido y consolidado, y que esto es incluso más importante que el presidente. Tres de cada cuatro socios y socias creen que el riesgo de conversión en SAD es un riesgo real. Por todo ello creemos que es importante que no se voto a ciegas y se contrasten proyectos", argumentó.



De ahí que insistiera en su ataque frontal a Joan Laporta, dado que el otro candidato, Toni Freixa, sí acude con Font a los debates hechos hasta el momento. "Laporta pretende que la gente vota en base a percepciones. La gente me dice que las elecciones se ganan con una lona... Con una pancarta no se resuelve el futuro. Necesitamos proyectos y contrastarlos, por lo menos una vez", alegó.



"Es inadmisible e incomprensible que en el único debate que organiza la televisión del club que quieres gobernar le faltes el respeto a los socios y a los otros candidatos no presentándote e ignorando tanto a los socios como a los otros candidatos. La voluntad es que la gente vote en base a percepciones", rebló sobre la incomparecencia de Laporta, en este caso, en el debate de Barça TV.



Tampoco es amigo de hacer promesas electorales, menos en cuanto a fichajes de renombre. "Algunos medios han generado rumores sobre posible fichajes de grandes estrellas. Esto es irresponsable porque si hace poco dijimos que no hay 1,5 millones para fichar a Eric García no creemos falsas expectativas, no es posible fichar a determinados jugadores", aportó.