Europa.- Save the Children denuncia el incremento de los abusos en Bosnia y Herzegovina contra los menores refugiados

01/01/1970 Un grupo de refugiados se calienta en torno al fuego en un edificio abandonado en Bihac (Bosnia y Herzegovina) en una imagen de archivo. POLITICA IAN BURNS/ZUMA PRESS/CONTACTO PHOTO



MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



Save The Children ha alertado este viernes sobre un aumento de los abusos contra menores refugiados atrapados en Bosnia y Herzegovina en su intento por llegar a la Unión Europea.



"El mayor control y los rechazos tanto en la frontera de la UE como dentro de la misma Unión han llevado a un incremento de la violencia y el abuso contra los menores en esta situación", ha señalado la organización.



En concreto, la ONG alerta de la situación de 500 menores no acompañados y otros 400 niños que viajan junto a sus familias y que, según la organización, afrontan riesgos cada vez mayores por parte de "traficantes, contrabandistas y autoridades fronterizas".



La advertencia de Save The Children llega en anticipación de la visita de la comisaria europea para Asuntos de Interior, Ylva Johansson, a Albania y Bosnia y Herzegovina con la intención de revisar la situación de las fronteras de Grecia y Croacia.



La ONG ha hecho un llamado a "asegurar la implementación inmediata de medidas de protección para los niños migrantes". Asimismo, también han insistido en que las reformas migratorias de la legislación de la UE tengan en cuenta la "reunificación familiar" y el sufrimiento de los menores que "buscan seguridad".



"Es vital que la Unión Europea y sus estados miembro pongan fin a los rechazos ilegales y prioricen al mismo tiempo la protección de los menores en su frontera", ha reclamado la directora de Save the Children Europa, Anita Bay, que ha denunciado "rechazos" de migrantes en las fronteras internas de la UE.



Bay ha reclamado que se creen "caminos seguros" para la migración a la UE y reformas que eviten "cuellos de botella" en las fronteras de la unión.



También ha demandado mejores procedimientos para determinar la edad de los menores, ya que asegura que al menos en Bosnia, podría haber menores de edad no identificados como tales por la falta de estos.



En el país balcánico, hay al menos 2.300 personas durmiendo en "condiciones inadecuadas", denuncia la ONG, que reclama ayuda humanitaria de la UE.