Estudio PhotoFlexas gana certamen de fotografías de bodas

México, 19 feb (EFE).- El estudio PhotoFlexas ganó el segundo certamen internacional de fotografías de bodas Best Real Wedding 2021 por las imágenes de una ceremonia celebrada en el pueblo mágico de Tepoztlán (Morelos).

El jurado del concurso valoró "el estilo de fotografía documental de PhotoFlexas, sus juegos de luces, la creatividad de las tomas y la expresividad y espontaneidad de novios e invitados fueron las claves del reportaje de gran calidad", informó este viernes el portal Bodas.com.mx.

El certamen Best Real Wedding tiene dos fases. En la primera los usuarios del portal Bodas.com.mx eligen los reportajes finalistas y en la segunda un jurado profesional delibera y dictamina ganador.

En esta edición, el jurado especializado lo integraron Óscar Mateo (analista en Canon Professional Service), Andrés Parro (director de PhotoForum), Matteo Lomonte (miembro de la Asociación Nacional de Fotógrafos de Boda en Italia, ANFM por sus siglas en italiano), Mehdi Djafer (de la Federación Francesa de Fotografía y Oficios de la Imagen, FFPMI por sus siglas en francés), Nina Pérez (CEO de Bodas.com.mx) y Dhanusha Sivajee (CMO de The Knot Worldwide).

En la convocatoria concurrieron casi 2.500 reportajes de fotógrafos profesionales de todo México.

La fotografia es uno de los servicios mas demandados en las bodas, ya que el 83,3% de las parejas mexicanas consideran al fotógrafo como el proveedor imprescindible para el día de su boda y le siguen músicos, videografos y floristas.