Estados Unidos.- El Gobierno cree que podrá negociar con la Administración Biden el levantamiento de los aranceles

18/07/2019 La secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, interviene durante la presentación de la revista 'Información Comercial Española' en el Ministerio de Industria. ECONOMIA Óscar J.Barroso - Europa Press



MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El Gobierno se muestra "optimista" con el cambio de Administración en Estados Unidos de cara a poder iniciar una negociación para la suspensión temporal o la eliminación recíproca de los aranceles impuestos entre el país americano y la Unión Europea, incluyendo productos españoles como la aceituna de mesa o el aceite de oliva, tras las discrepancias respecto a los subsidios a Airbus.



Así lo ha señalado la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, al ser preguntada en la presentación del informe de comercio exterior de 2020 sobre la posible receptividad a la eliminación de aranceles ante el cambio de Administración en Estados Unidos.



Méndez ha recordado que todavía no se ha producido el cambio en el área comercial en la Administración estadounidense, si bien la estrategia por parte de la Unión Europea y de España sigue siendo la negociación con el fin de la suspensión de los aranceles.



"El primer paso para levantar los aranceles es tener perspectiva de negociación; no queremos generar grandes expectativas" al desconocerse aún los nuevos responsables estadounidenses en materia comercial, ha indicado Méndez, quien, no obstante, ha indicado que en el Gobierno son "optimistas" con el cambio de gobierno americano.



En este sentido, se ha mostrado "segura" de que habrá "voluntad de negociar" por parte de la Administración Biden, una condición "necesaria" previo a la eliminación o suspensión temporal de los aranceles de forma recíproca, dando margen a la negociación de las reglas futuras en materia de aviación civil.



En cualquier caso, Méndez ha recordado que desde que la anterior Administración de Donald Trump impuso aranceles, incluyendo a España, posteriormente se produjeron revisiones con nuevas imposiciones en las que España quedó fuera. La última tuvo lugar el pasado 12 de enero, con nuevos aranceles a productos alemanes y franceses, pero no a españoles.



La secretaria de Estado de Comercio considera que no se producirá un levantamiento "espontáneo" de los aranceles, sino que hay que acometer la negociación y cree que lo "lógico" será que Estados Unidos también pida el levantamiento de los aranceles europeos a productos americanos.



"Somos optimistas con la nueva Administración (de EE.UU.), es imposible pensar que no quiera al menos sentarse a dialogar", ha apostillado Méndez, quien ha marcado la negociación para el levantamiento de aranceles y el acuerdo del Mercosur como dos de las principales prioridades de la agenda comercial española para 2021.



El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, reconoció esta semana la "inquietud" de los sectores afectados tras conocerse que la Administración Biden no veía aún necesario enmendar los aranceles, si bien dijo que "antes o después se conseguirá la eliminación de estos injustos aranceles".



Estados Unidos aprobó aranceles de entre un 10% y un 25% a una serie de importaciones europeas, desde productos de aviación civil a productos agrícolas. Estos impuestos, autorizados por la OMC por los subsidios a Airbus afectan principalmente a Alemania, Reino Unido, Francia y España, gravando sectores como el del queso, el aceite, el vino o la aceituna.



Tras la última revisión de aranceles de enero, el Federal Registar (el equivalente al BOE estadounidense) publicó la decisión de no revisar los aranceles actualmente en vigor, manteniéndose por tanto el 25% sobre el aceite de oliva envasado y la aceituna verde hasta próximas revisiones.