España.- Casado se reúne con Feijóo en 'Génova', tras las críticas del líder gallego al cambio de sede del partido

Tanto el entorno de Casado como el PP gallego enmarcan este encuentro en la normalidad tras la agenda en Madrid del presidente de la Xunta



MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El líder del PP, Pablo Casado, se ha reunido este viernes en la sede nacional del partido con el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, coincidiendo con el viaje de éste a Madrid para verse con la vicepresidenta Teresa Ribera. Este encuentro se produce además tras las críticas al cambio de sede del mandatario gallego, quien cree además que "del pasado no se reniega, se aprende".



Fuentes próximas a Casado han confirmado a Europa Press ese encuentro, que enmarcan en la normalidad ante la visita a Madrid del presidente de la Xunta y sin ofrecer más detalles del contenido de esa conversación.



También el PP gallego ha optado por mantener el hermetismo en relación con esa reunión. Según sostienen, es un encuentro normal, tras su estancia en Madrid después de tener agenda pública con la ministra Ribera.



FEIJÓO NO TOMÓ LA PALABRA EL MARTES ANTE EL COMITÉ EJECUTIVO



Feijóo no tomó la palabra el pasado martes ante la reunión del Comité Ejecutivo Nacional convocado para analizar los resultados de las elecciones catalanas, donde el PP cosechó en esta comunidad su peor resultado histórico --se quedó solo en tres escaños-- y además sufrió el 'sorpasso' de Vox, que entra por primera vez en la Cámara catalana con 11 escaños. En esa reunión interna solo hablaron la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago.



Sin embargo, en los últimos días el líder gallego sí que ha lanzado varios mensajes públicos a preguntas de los periodistas en sus distintos actos. Así, al se preguntado el miércoles por el cambio de sede del PP anunciado por Casado en la Ejecutiva para romper con el pasado, afirmó que se trata de una cuestión de "carácter interno" y de "intendencia" y añadió después que el PP "lo que necesita es ganar".



SOBRE LA SEDE: "LA OPINIÓN LA DARÉ DENTRO DEL PARTIDO"



Anoche, en una entrevista en RTVE, fue un poco más allá al señalar que "no parece razonable" abandonar la sede de "una empresa, organización o partido político" cuando se "tienen problemas con algunas personas o dirigentes". "Es un asunto interno y se debate internamente. La opinión la daré dentro del partido", resaltó.



Este mismo viernes, en otra entrevista en la Cope, ha señalado que la "responsabilidad" de Casado como líder nacional es "consolidar" al Partido Popular como "alternativa al socialismo, al populismo y al independentismo". Aunque ha admitido que es "cansino" continuar respondiendo a preguntas sobre la 'Gürtel' y Luis Bárcenas, ha asegurado que del pasado "no se reniega", sino que "se aprende".



"Nosotros no nos escondemos ni nos empezamos a decir cosas o a titubear en relación con asuntos escabrosos de nuestra historia", ha recalcado Feijóo, quien también ha recordado que estos casos ya habían salido a la luz en 2009, cuando se presentó por primera vez a unas elecciones gallegas.