Empieza el juicio por revelar la causa de la muerte de un opositor bielorruso

Kiev (Ukraine), 13/11/2020.- Belarusians living in Ukraine along with their supporters and Ukrainian activists lay flowers and candles at a symbolic memorial for Roman Bondarenko EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO/Archivo

Moscú, 19 feb (EFE).- El juicio contra un médico y una periodista bielorrusos, acusados de revelar "información secreta" sobre la causa de la muerte del artista opositor Román Bondarenko, fallecido el pasado 12 de noviembre tras ser golpeado por agentes enmascarados de las fuerzas de seguridad, arrancó este viernes en un tribunal de Minsk.

El juicio despertó una gran expectación entre los medios y el público que se congregó en la entrada del tribunal, según el portal independiente Tut.by en el que trabaja la periodista.

Al igual que durante el proceso contra el exbanquero y aspirante a la Presidencia bielorrusia Víctor Babariko, que arrancó esta semana, las autoridades negaron la acreditación para asistir al juicio a medios independientes bielorrusos.

Al inicio de la vista, la juez comunicó que el juicio se celebrará a puerta cerrada, según Tut.by.

La Justicia bielorrusa acusa al médico Artiom Sorokin y la periodista Katerina Borisevich de revelar un "secreto profesional médico" en un artículo en el que la informadora escribió en Tut.by, citando al doctor, que en la sangre de Bondarenko no había rastros de alcohol, pese a la versión oficial de las autoridades.

El Comité de Investigación afirmó en su momento que el diagnóstico del estado de Bondarenko junto a lesiones corporales, fue "intoxicación por alcohol".

El fallecido bajó el día de su muerte a una conocida plaza opositora en su barrio cuando unos hombres enmascarados llegaron para retirar unos lazos rojiblancos que estaban colgados en unas verjas.

De acuerdo con testigos, Bondarenko fue empujado y pegado con fuerza y el joven se golpeó la cabeza.

Los hombres enmascarados se lo llevaron en un minibús.

Una hora y media más tarde fue llevado a un hospital con un edema cerebral, traumatismo craneoencefálico hematomas, moratones y abrasiones, según reveló entonces Tut.by.

Fue operado durante varias horas, pero finalmente falleció.

Las autoridades bielorrusas informaron el jueves que han abierto una causa penal por "daños graves corporales que condujeron por descuido a la muerte de Román Bondarenko".

Añadieron no obstante que "no se ha establecido que los agentes de los órganos del interior estén implicados" en el incidente.

Tanto el médico como la periodista fueron detenidos pocos días después de la publicación del artículo y desde entonces se encuentran en prisión preventiva.

Al juicio acudió este viernes la madre del fallecido Elena Bondarenko, quien afirmó que los enjuiciados no tienen culpa de nada y que ella misma autorizó la publicación de los datos que aparecen en el artículo.