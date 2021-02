El reparto de 6 millones de dosis de la vacuna se retrasa en EE.UU. por el temporal

EE.UU. ha dado la autorización para uso de emergencia a dos vacunas contra la covid-19, la de Pfizer y la de Moderna, que necesitan ser almacenadas a muy baja temperatura, con lo que un corte de la electricidad puede ser fatal a la hora de conservarlas. EFE/EPA/ETIENNE LAURENT/Archivo

Washington, 19 feb (EFE).- El reparto de 6 millones de dosis de la vacuna contra la covid-19 se ha retrasado esta semana en Estados Unidos por el temporal de nieve y frío que azota a varias partes del país, informó este viernes la Casa Blanca.

"Tenemos un retraso de unas 6 millones de dosis debido al tiempo. Los 50 estados (del país) han resultado afectados, las 6 millones de dosis representan unos tres días de retraso en la distribución. En mucho estados han podido cubrirlo con inventario existente", dijo uno de los asesores del Gobierno sobre la pandemia, Andy Slavitt, en la rueda de prensa diaria de la Casa Blanca sobre la covid-19.

Slavitt detalló que hay tres puntos en la cadena de suministro que han sido impactados por las condiciones meteorológicas.

"Primero, FedEx, UPS y McKesson, nuestros equipos de logística y distribución han sufrido desafíos, sus trabajadores no han podido ir a trabajar por la nieve para empaquetar y mandar las vacunas, equipamiento y el diluyente requerido", dijo.

A esto se suma que los cierres de carreteras por el temporal ha impedido que se distribuyan las vacunas desde "los sitios de fabricación a la distribución y puntos de transporte".

"Tercero -agregó-, más de 2.000 puntos de vacunación están en zonas con cortes de electricidad, así que no pueden recibir dosis actualmente".

Por ello, han decidido no mandar el suero a esos puntos, aunque el responsable no descartó que "puedan caducar".

"Las vacunas están a salvo en nuestras fábricas y puntos (de transporte), listas para ser enviadas tan pronto como el tiempo lo permita y las condiciones climáticas mejoren", subrayó.

Por lo pronto, Slavitt indicó que este viernes hay 1,4 millones de dosis en camino, y que mañana, sábado, habrá más, y auguró que el país podrá recuperarse de este retraso en los próximos días.

EE.UU. ha dado la autorización para uso de emergencia a dos vacunas contra la covid-19, la de Pfizer y la de Moderna, que necesitan ser almacenadas a muy baja temperatura, con lo que un corte de la electricidad puede ser fatal a la hora de conservarlas.

Según datos del jueves de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), unas 41 millones de personas han recibido al menos una dosis de la vacuna contra la covid-19 en EE.UU., 16,2 millones de las cuales les ha sido administrada la segunda.

Estados Unidos es el país más afectado por la pandemia en el mundo, con casi 28 millones de casos y más de 493.000 fallecidos, de acuerdo con los datos de la Universidad Johns Hopkins.