El Hang Seng rebota gracias a las inmobiliarias hongkonesas

Shanghái (China), 19 feb (EFE).- El índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró su sesión de hoy con unas ganancias del 0,16 % impulsadas por las grandes promotoras inmobiliarias de la antigua colonia británica.

Tras una primera mitad de la sesión dubitativa, el selectivo sumó 49,46 puntos hasta los 30.644,73, mientras que el índice que mide el comportamiento de las compañías de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés, el Hang Seng China Enterprises, avanzó un 0,54 %.

Entre los subíndices, la caída del 0,24 % en Finanzas fue la única nota discordante entre las ganancias generalizadas: Servicios (+0,15 %), Comercio e Industria (+0,35 %) e Inmobiliaria (+1,2 %).

En este último, dos de los grandes locales, Sun Hung Kai y CK Asset, se anotaron un 2,52 % y un 3,27 %, respectivamente.

Sin embargo, no fueron las compañías más destacadas de la sesión, honor que recayó sobre las telefónicas estatales China Unicom (+6,95 %) y China Mobile (+6,44 %), aunque el peso de su cotización sobre el global del parqué es bastante menor que el de las citadas inmobiliarias.

En el sector tecnológico, las siguió muy de cerca Xiaomi, que se disparó un 6,42 % tras las informaciones publicadas en la prensa local de que la compañía habría decidido comenzar a fabricar automóviles, un proyecto que estaría liderado por el propio fundador de la firma, Lei Jun.

Mientras tanto, los principales digitales del parqué no corrieron esa misma suerte, con Alibaba cayendo un 1,31 %; Meituan, un 1,03 %, y Tencent, un 0,87 %.

Rojo también para las petroleras estatales Sinopec (-2,53 %), Cnooc (-2,08 %) y Petrochina (-1,11 %).

En la zona financiera, las caídas de los líderes bancarios HSBC (-1,83 %) e ICBC (-1,18 %) pesaron más que los avances de la aseguradora Ping An (+2,47 %).

El volumen de negocio de la sesión fue de 253.280 millones de dólares de Hong Kong (32.668 millones de dólares, 26.961 millones de euros).