El estadounidense Sam Burns, líder del Genesis Invitational

En la imagen el estadounidense Sam Burns. EFE/EPA/RICK D'ELIA/Archivo

Pacific Palisades (California, EE.UU.), 18 feb (EFE).- El estadounidense Sam Burns se convirtió en el líder destacado del torneo Genesis Invitational, del PGA Tour, al completarse la primera ronda y entregar tarjeta firmada de 64 golpes (-7).

Burns comenzó de forma brillante el recorrido en el Riviera Country Club, de Pacific Palisades (California), hizo un eagle, y lo acabó mejor con tres birdies consecutivos que lo dejaron dos golpes menos que los conseguidos por su compatriota Max Homa y el inglés Matthews Fitzpatrick, quienes compartieron el segundo puesto con un registro de 66 golpes (-5).

El golfista de 24 años abrió con un putt espectacular de más de cinco metros de distancia que permitió acabar el recorrido su segundo registro de 64 golpes, la tercera vez que lo logra en lo que va de temporada.

Burns, que busca su primera victoria en el PGA Tour, no pudo tener un comienzo más esperanzador en uno de los mejores campos del año, contra otro cuadro cargado de grandes figuras.

"Este campo de golf a veces no le ofrece muchas oportunidades", declaró Burns después de concluir su primer recorrido. "Así que creo que solo con esa mentalidad, íbamos a tomar lo que pudiéramos conseguir".

El estadounidense Patrick Cantlay, que venía de posibilidades de ganar en Palm Springs y Pebble Beach, extendió su racha de buen juego con cuatro birdies en sus nueve últimos y se colocó dentro del grupo importante que acabó con 67 golpes (-4).

En ese mismo grupo estuvo el joven chileno Joaquín Niemann, que volvió a la actividad en el PGA Tour y logró cinco birdies, incluidos cuatro en la segunda mitad del recorrido, con un bogey, el que cometió en el tercer hoyo, después de haber iniciado el recorrido con un birdie en el par 5 del primero.

Otro golfista latinoamericano, el colombiano Sebastián Muñoz entregó tarjeta firmada de 68 golpes (-3) después de hacer cinco birdies, incluidos tres en la primera mitad del recorrido, y cometió dos bogeys (hoyos 9 y 13).

El estadounidense Dustin Johnson, el jugador número uno del mundo que ha rendido en Riviera tan bien como cualquier otro durante los últimos 10 años, no pudo aprovechar los pares 5 y aún así se abrió camino hasta un 68, principalmente con cinco putts. sobre los últimos seis hoyos.

Sus compatriotas Brooks Koepka y Jordan Spieth, que busca su primer título desde el 2017, también se le unieron en el mismo grupo de los 68 golpes (-3).

El español Jon Rahm, segundo en la clasificación mundial, tuvo un discreto registro de 70 (-1) para compartir el puesto 34 con otros 12 jugadores después de hacer dos birdies y un bogey.

El mexicano Abraham Ancer tampoco mostró su mejor juego y acabó con tarjeta firmada de 71 (par) tras moverse todo el recorrido en los bandos de los aciertos y fallos con cuatro birdies y otros cuatro bogeys, el último en el hoyo 18.

El colombiano Camilo Villegas acompañó a Ancer con el mismo registro con tres birdies y tres bogeys, y ambos comparten el puesto 47 junto a otros 22 jugadores.

El español Sergio García y el argentino Guillermo Grilló entregaron sendas tarjetas firmadas de 72 golpes (+1) y compartir el puesto 71 provisional de la clasificación.

Mientras que el mexicano Carlos Ortiz, que llegaba después de dos grandes desempeños en los últimos torneos, en los que luchó por el título, acabó con registro de 75 golpes (+4), que complica su presencia en la competición del fin de semana.