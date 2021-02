El colombiano Román no pasó revisión médica de Boca y seguirá en Millonarios

En la imagen un registró del entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, quien al dirigir a Millonarios le permitió debutar a Andrés Felipe Román y quien solicitó al colombiano como refuerzo del cuadro xeneize. EFE/Agustín Marcarián/Archivo

Buenos Aires, 18 feb (EFE).- El lateral derecho colombiano Andrés Felipe Román no pasó este jueves la revisión médica de rutina para fichar por Boca Juniors y continuará en el Millonarios de su país natal.

"Boca Juniors y Millonarios Fútbol Club de Colombia informan que el jugador Andrés Felipe Román no superó los estándares médicos requeridos por el Departamento Médico de Boca, requisito indispensable para la realización de la transferencia", publicó el Xeneize en su cuenta de Twitter.

El lateral de 22 años iba a ser el segundo refuerzo del club argentino en este mercado de pases, tras el arribo del defensa Marcos Rojo.

La prensa local asegura que en los controles médicos de rutina se le encontró a Román una anomalía cardíaca.

El entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, había hecho debutar a Román en mayo de 2017, cuando era el técnico del Millonarios.

Russo había solicitado el fichaje de Román porque el lateral derecho Julio Buffarini, que alterna la titularidad con Leonardo Jara, dejará el club a mediados de este año porque no renovó su contrato.

El libro de pases de Argentina cerró este jueves y el Xeneize jugará este domingo ante Newell's Old Boys en la segunda jornada de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, tras el empate 2-2 en su debut ante Gimnasia y Esgrima La Plata.