EEUU/Irán.- EEUU se muestra dispuesto a reunirse con Irán para retomar el acuerdo nuclear

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



Estados Unidos se ha mostrado dispuesto a reunirse con Irán y con otros países europeos para iniciar el proceso de reincorporación al acuerdo nuclear de 2015, conocido como el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA).



Según un comunicado emitido por el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, y recogido por 'The Hill', "Estados Unidos aceptaría una invitación del Alto Representante de la Unión Europea para asistir a una reunión del P5+1 e Irán para discutir una vía diplomática para avanzar en el programa nuclear iraní", en referencia a los países que mediaron en el acuerdo nuclear de 2015 con Teherán.



Por otra parte, un funcionario del Departamento ha asegurado a 'The New York Times' que el secretario de Estado, Antony Blinken, ha mantenido una reunión informativa este jueves con los ministros de Relaciones Exteriores europeos en las que habría manifestado que el acuerdo nuclear "fue un logro clave de la diplomacia multilateral".



La declaración del Departamento de Estado marca un claro distanciamiento con la estrategia iniciada por el expresidente Donald Trump, que se retiró del acuerdo en 2018.



También este jueves, el Departamento de Estado estadounidense ha emitido un comunicado junto a los ministros de Relaciones Exteriores de Alemania, Francia y Reino Unido en el que reivindican su interés de "defender el régimen de no proliferación nuclear y garantizar que Irán nunca pueda desarrollar un arma nuclear".



En el escrito, las cuatro naciones vuelven a advertir a Teherán de que vuelva a cumplir "plenamente" con sus compromisos en virtud del JCPOA, tras el reciente anuncio de Irán de limitar las inspecciones nucleares de la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) a partir del 23 de febrero, que han calificado como "de naturaleza peligrosa".



También este jueves, la Unión Europea ha reclamado a Irán que dé "pasos positivos" con respecto al acuerdo nuclear y se comprometa con su cumplimento íntegro, lo que puede dar "espacio a la diplomacia", en una conversación telefónica entre el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y el presidente iraní, Hasán Rohani.