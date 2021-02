EE.UU. no piensa levantar las sanciones a Irán antes de negociar

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki. EFE/EPA/Oliver Contreras

Washington, 19 feb (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos no piensa levantar por el momento las sanciones a Irán, pese a que el jueves Washington ofreció formalmente iniciar negociaciones nucleares con la República Islámica.

"No hay planes de adoptar medidas adicionales antes de la negociación diplomática", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en declaraciones a los periodistas en el avión que transportaba al presidente Joe Biden a Michigan, donde tiene previsto visitar una fábrica de vacunas contra la covid-19 de Pfizer en Kalamazoo.

El jueves, el Departamento de Estado anunció en un comunicado que EE.UU. "aceptaría una invitación del alto representante de la Unión Europea para asistir a la reunión del grupo 5+1 e Irán para hablar de la vía diplomática sobre el programa nuclear de Irán".

En respuesta a una pregunta sobre el motivo por el que Washington busca ahora un diálogo, Psaki respondió que EE.UU. comparte con sus aliados la meta de evitar que Irán tenga armas nucleares: la negociación "es sobre tener una conversación sobre la mesa, es sobre el camino hacia delante".

A ese respecto, subrayó que no hay planes por ahora de abrir negociaciones directas con Teherán y que se emplearán los canales habituales.

"Los europeos nos han invitado (...) Es simplemente una invitación para tener una conversación diplomática (...) Este es el canal que hemos empleado en el pasado, trabajar en colaboración con nuestros aliados del G5+1", indicó.

En 2015, el grupo G5+1 (EE.UU., Rusia, China, Francia, el Reino Unido y Alemania) y la Unión Europea suscribieron el acuerdo nuclear con Irán, del que el Gobierno del expresidente Donald Trump se retiró en 2018.

Aparte de retirar al país de ese pacto, la Administración de Trump (2017-2021) reimpuso todas las sanciones económicas a Teherán.

Psaki destacó que Washington no "tiene visibilidad" de lo que ocurre sobre el terreno, debido al "error" del Gobierno de Trump de apartar a EE.UU. del acuerdo nuclear.

Tras la marcha de Washington en 2018, el pacto se ha ido debilitando e Irán comenzó un año más tarde a reducir sus compromisos de modo gradual y recientemente, en una clara violación de los límites de ese pacto, empezó a enriquecer uranio a una pureza del 20 % y a producir uranio metálico.

Después del anuncio del jueves del Departamento de Estado, Irán insistió este viernes en su postura de exigir a EE.UU. que levante primero todas las sanciones antes hacer concensiones.

Si no se alivian las sanciones, Irán suspenderá a partir del próximo martes la implementación voluntaria del llamado Protocolo Adicional, que permite a los inspectores del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) visitar sin previo aviso cualquier instalación nuclear civil o militar iraní.