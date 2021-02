EEUU.- Biden rompe con el aislacionismo de Trump en su primer gran discurso internacional en la conferencia de Múnich

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha apostado por la colaboración entre su país y Europa durante su discurso de este viernes en la conferencia de seguridad de Múnich, su primera comparecencia ante la comunidad internacional tras su investidura, y en un mensaje que rompe con la política aislacionista marcada por su predecesor, Donald Trump.



"La alianza transatlántica está de vuelta. América ha vuelto", ha declarado Biden durante su discurso. "Soy un hombre de palabra. América ha vuelto. Hoy os hablo como presidente de Estados Unidos, al principio mismo de mi Administración, y quiero mandar este mensaje: la alianza transatlántica está de vuelta. Y no vamos a mirar atrás", ha declarado.



"Nuestra relación ha perdurado y crecido a través de los años porque está arraigada en la riqueza de nuestros valores democráticos compartidos. No son transaccionales. No son excluyentes. Se basan en una visión del futuro en la que cada voz importa. Donde se protegen los derechos de todos y se defiende el Estado de Derecho", ha añadido el mandatario.



"Estados Unidos trabajará estrechamente con nuestros socios europeos y todos los países del continente", ha zanjado el presidente estadounidense en un discurso particularmente duro con China, a quien ha pedido que "juegue con las mismas reglas" y Rusia, ante la que ha reivindicado la integridad territorial de Ucrania en el conflicto entre Kiev y las autoproclamadas repúblicas prorrusas de Donetsk y Lugansk.