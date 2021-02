Ecuador.- El ELN niega la financiación de la campaña de Arauz y señala a EEUU como "patrocinador" de esta información

07/02/2021 Imagen de archivo de la campaña electoral de Andrés Arauz. POLITICA FRANKLIN JACOME



MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El Frente de Guerra Occidental del Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha negado a través de un comunicado la presunta financiación de la campaña electoral del candidato presidencial ecuatoriano Andrés Arauz, mientras que ha apuntado a Estados Unidos como presunto responsable de este señalamiento.



"Aclaramos que ni en vida del comandante 'Uriel' ni en estos momentos hemos tenido contacto con Rafael Correa, Andrés Arauz o alguno de sus colaboradores o colaboradoras, mucho menos, hemos financiado su campaña", han asegurado integrantes de la guerrilla.



No obstante, tal y como señala la revista colombiana 'Semana', el escrito no ha sido firmado por ningún comandante de la guerrilla, pero si por miembros del equipo de comunicación del "Comandante Uriel".



El comunicado afirma que la guerrilla "no se inmiscuye en los asuntos de otros países", para asegurar que "es evidente que Estados Unidos, a través de sus títeres colombianos, ha sido el principal patrocinador de esta campaña, pues no le interesa que en su 'patio trasero' haya gente que piense y actúe en contra de sus intereses".



La semana pasada, el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, viajó hasta Quito para entregar "información" relacionada con esta supuesta financiación a su homóloga ecuatoriana, Diana Salazar Méndez.



La petición de las autoridades ecuatorianas se produjo después de que 'Semana' publicara a finales de enero una serie de archivos supuestamente encontrados en el ordenador de uno de los jefes del ELN Andrés Felipe Vanegas Londoño, alias 'Uriel', en los que se detallaba un préstamo de 80.000 millones de pesos colombianos (unos 18,8 millones de euros) a la campaña de Arauz.



Entre lo encontrado en ese ordenador también habrían supuestas conversaciones de 'Uriel' con el expresidente de Ecuador Rafael Correa (2007-2017), quien ya desmintió lo publicado en 'Semana', "una sucursal del 'uribismo', que se presta a cualquier cosa", dijo.



Arauz se impuso en las elecciones del pasado 7 de febrero con más del 32 por ciento de los votos, mientras que los otros dos más votados, el conservador Guillermo Lasso y el líder indígena Yaku Pérez --ambos no llegan al 20 por ciento de los apoyos--, se disputan el pase a la segunda vuelta el 11 de abril.