Coronavirus.- República Checa impone el uso de mascarillas con respirador o doble mascarilla por la variante británica

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



República Checa impondrá el uso obligatorio de mascarillas con respirador o doble mascarilla desde este lunes en instalaciones donde se concentren gran número de personas ante la expansión de la variante británica del SARS-CoV-2.



Así lo ha anunciado el ministro de Salud checo, Jan Blatny, que ha detallado que entre los lugares en los que habrá que llevar este tipo de protección figuran comercios o transporte público.



En rueda de prensa, recogida por CT 24, Blatny ha avisado de que no será posible utilizar mascarillas de tela de fabricación propia y, en cambio, ha aconsejado a la ciudadanía checa que haga uso de mascarillas FFP2 "porque se adhieren mejor a la cara".



Del mismo modo, ha defendido el uso de doble mascarilla para las personas que no pueden conseguir una con respirador.



"Usar dos remedios igualmente eficaces es mejor", ha dicho, recordando que dobles mascarillas y protecciones con respiradores protegen a la persona que los usa y a su entorno. Asimismo, ha indicado que los artículos con respirador están disponibles y, por el momento, el Gobierno no se plantea regular su precio.



Blatny ha trasladado la nueva normativa tras una reunión del Gobierno checo y ha incidido en que la situación epidémica del país está empeorando debido a la propagación de la variante británica del coronavirus. Así, ha avanzado "negociaciones" con epidemiólogos para implantar nuevas restricciones "en los próximos días".



El miércoles, Blatny no descartó cerrar más regiones del país por la situación de la pandemia de COVID-19, al tiempo que advirtió de que la capacidad hospitalaria en el país europeo está llegando a su tope. En este sentido, dijo que, "en dos o tres semanas", la situación en todo el país puede ser "tan grave" como en las regiones de Cheb, Sokolov y Trutnov, cerradas debido al aumento de contagios.



Hasta el momento, las autoridades sanitarias de República Checa han contabilizado más de 1,1 millones de personas contagiadas de COVID-19, incluidas cerca de 19.000 víctimas mortales a causa de la enfermedad.