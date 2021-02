03/09/2020 Coronavirus.- El sector sanitario de Bolivia se declara en paro para protestar contra la Ley de Emergencia Sanitaria. El sector sanitario de Bolivia se ha declarado en paro desde este viernes y hasta el próximo 28 de febrero como forma de protesta por la promulgación de Ley de Emergencia Sanitaria por parte del Gobierno. POLITICA SUDAMÉRICA BOLIVIA LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL CHRISTIAN LOMBARDI / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



Así lo ha determinado este jueves el Consejo Nacional de Salud (CONASA), que reúne a personal sanitario del país, quienes piden la anulación de esta ley que incluye la prohibición de la suspensión de la atención médica y la regulación de la contratación de personal médico y los costos de los servicios en clínicas privadas en casos de COVID-19.



"El Consejo Nacional de Salud instruye a todos sus integrantes acatar el paro general definido y movilizado hasta la fecha del 28 de febrero del presente año, esto en razón a la falta de voluntad del Gobierno de dialogar con el sector", ha subrayado el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Cleto Cáceres, según informa el diario boliviano Página Siete.



En ciudades como La Paz, donde los trabajadores de la salud ya han iniciado el paro y no han acudido a trabajar en distintos hospitales, se ha precisado que solo se atenderán servicios de emergencia, incluidos los casos relacionados con la COVID-19, y se plantea realizar huelgas de hambre y manifestaciones.



El responsable del Sindicato de Ramas Médicas de la Salud Pública de La Paz (SIRMES), Fernando Romero, ha señalado que esta será la situación hasta que concluya el paro con el que el sector busca la anulación de la ley, según recoge 'La Razón'.



Ante la declaración de paro, el presidente de Bolivia, Luis Arce, ha llamado a los médicos a "recuperar el juramento hipocrático" y no anteponer "intereses personales o sectarios a los intereses del pueblo boliviano".



Arce ha apuntado que "muy pronto" arrancará la campaña de vacunación masiva contra el coronavirus, una labor en la que el personal médico debe participar, como ha recordado en una intervención durante la recepción de material sanitario donado por China.



La Ley de Emergencia Sanitaria no habría sido consensuada con las organizaciones de trabajadores de la salud, lo que ha abierto un nuevo capítulo al pulso entre médicos y Gobierno, plagado de ultimátums para aprobar una ley sanitaria por parte del oficialismo y de la contraparte, representada por el Consejo Nacional de Salud.



Los trabajadores sanitarios lamentan que esta nueva ley vulnera la Constitución y, además, que no se les haya tenido en cuenta para su elaboración.



Hace unas semanas, los trabajadores del sector sanitario suspendieron una huelga tras haber logrado el compromiso de la Administración de modificar el por entonces proyecto de ley contando con sus opiniones, recomendaciones y críticas.



No obstante, finalmente los médicos desconocieron este acuerdo firmado por el Colegio de Médicos de Bolivia, ya que solo contemplaba la modificación de tres artículos, el 17, el 19 y el 28.