Coronavirus.- El presidente de Tanzania pide rezar para superar el coronavirus tras negar que haya casos en el país

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El presidente de Tanzania, John Magufuli, ha pedido este viernes a la población que rece para superar la pandemia de coronavirus y ha recalcado que las autoridades no impondrán un confinamiento, tras negar en varias ocasiones que haya casos en el país africano.



"Dios es omnipotente. Pido a los líderes religiosos que sigan animando los rezos. Venceremos. Ganamos el año pasado y ganaremos este año", ha manifestado. "No impondremos un confinamiento porque sabemos que Dios existe y esta nación está en manos de Dios", ha añadido, según la emisora tanzana Capital Radio.



Las palabras de Magufuli han llegado dos días después de la muerte del vicepresidente primero de Zanzíbar y líder del partido opositor ACT-Wazalendo, Seif Sharif Hamad, cerca de dos semanas después de ser ingresado en un hospital de Tanzania después de dar positivo por coronavirus.



Magufuli se pronunció en enero contra la vacunación y dijo que "las vacunas son peligrosas". "Si el hombre blanco fuera capaz de crear vacunas debió haber encontrado una para el sida, para la tuberculosis, para la malaria, para el cáncer", dijo.



"No pensemos que nos quieren mucho. Este país es rico. África es rico y todo el mundo tiene envidia de nuestra vasta riqueza. Tenemos que tener mucho cuidado", afirmó el presidente, quien en junio de 2020 dijo que el país había derrotado a la pandemia con la ayuda de los rezos a Dios.



La gestión de la pandemia por parte del Gobierno de Tanzania ha sido criticada en numerosas ocasiones debido a la falta de restricciones y la ausencia de datos oficiales sobre contagios y fallecidos desde principios de mayo de 2020.