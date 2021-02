Comienza el juicio a 13 imputados del atentado contra David 'Big Papi' Ortiz

En la imagen, el exjugador de las Grandes Ligas David 'Big Papi' Ortiz. EFE/CJ Gunther/Archivo

Santo Domingo, 19 feb (EFE).- Un tribunal dominicano dio inicio este viernes al juicio preliminar en contra de 13 personas acusadas del intento de homicidio al exjugador de las Grandes Ligas David 'Big Papi' Ortiz, ocurrido el 9 de junio de 2019.

Tras conocer algunos aspectos técnicos, el tribunal reenvió la audiencia para el próximo 5 de marzo, después de que varios de los abogados de los acusados aseguraran que no habían recibido las pruebas físicas depositadas en contra de sus defendidos y porque, además, dos de los 13 imputados no fueron trasladados desde la cárcel hasta la sede del Juzgado.

El caso está a cargo del Segundo Juzgado de la Instrucción de Santo Domingo.

Entre los acusados figuran el presunto autor intelectural del atentado Víctor Hugo Gómez Vásquez o Jesús Manuel Ortiz, así como Rolfy Ferreira Cruz (Sandy o Brayan), acusado de disparar al expelotero.

En declaraciones a periodistas, Ferreira Cruz aseguró que no participó en el hecho y pidió a las autoridades no continuar cometiendo "abusos" en contra de "los infelices".

Ortiz, el poderoso bateador designado dominicano, fue herido de un disparo por la espalda en un bar de esa demarcación cuando compartía con un grupo de amigos.

Las autoridades que investigaron el incidente aseguraron que se trató de una confusión, pues los ejecutores del intento de homicidio lo confundieron con otro hombre.

Luego de su recuperación en un hospital de Boston, Ortiz dispuso una investigación particular que, según el exjugador, también concluyó en que se trató de una confusión.