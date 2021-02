Casa Real.- Cuarta noche de altercados en las concentraciones de apoyo al rapero Pablo Hasél

19/02/2021 Un joven violento en una barricada tras la manifestación contra el encarcelamiento del rapero y poeta Pablo Hasel, en Barcelona, Catalunya (España), a 19 de febrero de 2021. El rapero Pablo Hasel ingresó la mañana del 16 de febrero en el centro penitenciario de Ponent, en Lleida, tras ser arrestado por los Mossos d'Esquadra. Está condenado por la Audiencia Nacional a dos años, cuatro meses y quince días de cárcel por los delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona. Como consecuencia a su encarcelamiento, durante tres noches consecutivas se han producido fuertes protestas en varios puntos de España, sobre todo en Catalunya, Madrid y Valencia, que se han saldado con más de un centenar de heridos y más de 60 detenidos. POLITICA David Zorrakino - Europa Press



Las concentraciones de rechazo a la detención y encarcelamiento del rapero Pablo Hasél, condenado por enaltecimiento del terrorismo e injurias y calumnias a la monarquía y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, han derivado este viernes en la cuarta noche de altercados.



Desde el pasado martes, cuando se registraron las primera concentraciones, varias ciudades españolas han sido escenario de disturbios y cargas policiales que han provocado enfrentamientos violentos entre manifestantes y agentes de la autoridad e importantes destrozos.



Este viernes, varias ciudades catalanes han acogido la que ha sido la cuarta noche de protestas, con Barcelona como principal damnificada por los altercados y escenario también de una huelga universitaria en apoyo al rapero que se ha saldado sin grandes incidentes.



No ha sido hasta la noche cuando la ciudad ha registrado los primeros incidentes violentos, cuando los manifestantes se han dirigido hacia la Via Laietana, donde está la Jefatura de la Policía Nacional en Barcelona, edificio ante el cual se han concentrado.



Los manifestantes han empezado a tirar botellas de cristal y petardos contra el edificio y los agentes de la Policía Nacional que lo custodian.



Los Mossos d'Esquadra, situados varios metros más abajo, han avisado por megafonía de que actuarán, y los manifestantes han respondido al aviso avanzando hacia la línea de los vehículos de los Mossos.



Unos 400 manifestantes han partido de la plaza Universitat, han avanzado hacia la plaza Urquinaona y hasta la Via Laietana entre consignas independentistas y cantos de 'A por ellos'.



Tanto Policía Nacional como Mossos d'Esquadra cuentan con un fuerte despliegue, aunque hasta las 20 horas no han impedido el avance de los manifestantes.



También se han registrado actos violentos en otras ciudades catalanas como Girona, donde los manifestantes han hecho pintadas con los lemas 'Muerte al Borbón' y 'Libertad Hasel' en los cristales del edificio de la Generalitat en la ciudad y también se han encencido fuegos ante los juzgados.



Unas 500 personas, según la Policía Local, han participado en la manifestación de este viernes, que ha comenzado en la plaza del Mercat de Lleó y ha ido avanzando por diferentes puntos de la ciudad en dirección a la sede de la Generalitat.



Los manifestantes han lanzado piedras a los Mossos d'Esquadra ante los juzgados, momento en que los agentes han comenzado a actuar y los manifestantes se han dispersado por las calles adyacentes, y también han tirado contenedores y han cogido cristales para lanzarlos a la policía.



Además, en Villafranca del Penedés (Barcelona), grupos violentos han lanzado pirotecnia a la línea policial que custodia la comisaría de los Mossos d'Esquadra y arrojado piedras y pintura a los indicativos policiales que la custodian la comisaría.