Belén Esteban, muy pendiente de su teléfono móvil tras su enfrentamiento con Jorge Javier Vázquez

17/02/2021



MADRID, 19 (CHANCE)



Después de protagonizar su segundo gran enfrentamiento con Jorge Javier Vázquez en pocos meses y de abandonar el plató de "Sálvame" muy disgustada, Belén Esteban sigue con su rutina diaria intentando olvidar el desafortunado malentendido que tuvo con su amigo en directo debido a unas fotografías que el presentador había enseñado sin su consentimiento.



Aprovechando la jornada para realizar algunas gestiones que tenía pendientes, "la princesa del pueblo" no se separó de su teléfono móvil en ningún momento ya que aprovechó el paseo por los alrededores de su domicilio para realizar una llamada personal.



Antes de regresar a casa, Belén aprovechó para pasar por una de sus panaderías preferidas de la que se llevó una barra de pan. Aparentemente relajada, aunque sin poder ocultar el disgusto que tiene tras su enfrentamiento con Jorge Javier, la colaboradora eligió un look muy cómodo con pantalón de chándal, camisa de cuadros y chaqueta acolchada que combinó con bolso y zapatillas de deporte.



Todavía no sabemos cuándo se producirá el regreso de Belén a "Sálvame", pero quizás este descanso le venga bien para reflexionar acerca de su relación con Jorge y solucionar, antes de que pase más tiempo, las cosas con el presentador, cuya amistad con la de San Blas parece ahora tocada de muerte.