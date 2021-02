Bad Bunny triunfa en una noche llena de sorpresas en Premio Lo Nuestro

Rauw también fue parte del homenaje a su compatriota Wisin, merecedor del Premio a la excelencia de 2021. Otros artistas que cantaron con el reguetonero fueron Carlos Vives, Luny Tunes y Zion y Lennox (imagen). EFE/ Alicia Civita

Miami, 18 feb (EFE).- Bad Bunny se convirtió este jueves en el rey de Premio Lo Nuestro al alzarse con siete galardones en una ceremonia llena de sorpresas, entre las que se destacó un mensaje de la vicepresidente estadounidense Kamala Harris y la noticia del embarazo de Natti Natasha.

Bad Bunny estuvo ausente en la gala que se celebró en la American Airlines Arena de Miami y en la que fue elegido como artista del año y se hizo además con las categorías de disco del año y disco urbano con su producción "YHLQMEDLG", entre otros galardones.

Camilo y el Grupo Firme empataron con cinco Premio Lo Nuestro cada uno, seguidos por Karol G, Lenin Ramírez y Romeo Santos con tres cada uno.

Desde el principio, la gala, conducida por Yuri, Chiquinquirá Delgado y José Ron, fue una seguidilla de momentos emotivos y sorpresas, con acentos de baile urbano.

Alejandra Guzmán, Yuri y Lila Downs comenzaron los números musicales con hermosas interpretaciones de los principales éxitos de Armando Manzanero, acompañadas del pianista estadounidense Arthur Hanlon, en un sentido homenaje al recientemente desaparecido maestro del bolero.

A pesar del apuro, Premio Lo Nuestro también rindió tributo a la carrera de otro grande que falleció esta semana, el rey de la salsa Johnny Pacheco, creador de la legendaria orquesta Fania All Stars, donde hicieron su carrera estrellas como Celia Cruz, Héctor Lavoe, Willie Colón y Rubén Blades, entre otros.

Gilberto Santarosa y El Canario cantaron los éxitos de Pacheco "Quítate tú", "Mi gente", "Los compadres" y "Guaguanco pa’l que sabe", acompañados de Sergio George al piano y Nestor Torres en la flauta.

Otro momento especial lo protagonizaron la familia Montaner casi al completo, pues Mau y Ricky, Camilo, Eva Luna y Ricardo Montaner conmovieron a la audiencia durante la primera interpretación en vivo de su éxito "Amén".

ENTRE LA SALSA, EL REGUETÓN Y EL MARIACHI

Camilo, quien ganó artista revelación masculino, artista del año, colaboración del año, álbum del año pop y canción el año pop, también cantó con El Alfa su bachata "Bebé".

"Primero le doy las gracias a Dios por dejarme proyectar su luz”, dijo el artista colombiano al recibir el premio de artista pop del año, además de agradecerle a su esposa "por su paciencia" y a "la tribu", como llama a sus fanáticos.

Maluma, quien ganó dos premios, fue el encargado de comenzar el baile. El artista colombiano comenzó con sus temas "Agua de jamaica" y "La burbuja", parte de su último disco, "7 días en Jamaica", desde una tarima circular que luego se convirtió en un lugar de honor para el escaso público. Y luego tomó el escenario principal, donde cantó su gran éxito "HAWÁI".

El artista colombiano apareció más tarde en la noche con Carlos Rivera, con el que cantó acompañado de un mariachi su dueto "100 Días".

Al ganar el premio a canción pop del año por "ADMV", Maluma reveló que esa canción le "cambió la forma de ver la vida", por lo que calificó el galardón como "inolvidable".

El regional mexicano brilló con Joss Favela y Jessi Urbie, quienes presentaron su colaboración "El Alumno", mientras que el Grupo Firme y Lenín Ramírez interpretaron "Ya no vuelvo contigo".

Por su parte, Daddy Yankee y Marc Anthony le dieron un nuevo toque de salsa a Premios Lo Nuestro al interpretar su canción "De vuelta pa´la vuelta".

Entre las presentaciones más esperadas estuvieron además la de Luis Fonsi, quien estrenó "Vacío", una colaboración con Rauw Alejandro y que será el primer sencillo de su próximo disco.

Rauw estuvo en el número más criticado de la gala, que era además el que creó más expectativas en las redes.

Aunque se había anunciado a Selena Gómez como parte de los artistas en la ceremonia, el público debió conformarse con una grabación en la que salían ambos intérpretes cantando su canción "Baila conmigo".

Rauw también fue parte del homenaje a su compatriota Wisin, merecedor del Premio a la excelencia de 2021. Otros artistas que cantaron con el reguetonero fueron Carlos Vives, Luny Tunes y Zion y Lennox.

Después de agradecer a Dios y a sus padres, Wisin le dedicó el premio a "Puerto Rico y a todos los que han apoyado este movimiento para que la música latina llegue a donde está hoy".

BUENAS SORPRESAS

Una de las grandes sorpresas fue el mensaje grabado de la vicepresidenta, quien destacó el papel de la música latina en hacer más liviano los duros momentos vividos debido a la pandemia de a covid-19 y afirmó que Estados Unidos "necesita el espíritu de resiliencia que demuestran los trabajadores de primera línea todos los días", muchos de ellos hispanos.

"Necesitamos ese espíritu de unión que mantiene a nuestras comunidades juntas incluso en tiempos difíciles. Gracias a todos por ser el cambio", agregó.

Natti Natasha dejó a todos con la boca abierta cuando apareció mostrando su barriga de embarazo, al interpretar "Antes que salga el sol", su éxito con Prince Royce. La artista reveló que tenía seis meses de gestación "a pesar de que muchos médicos dijeron que nunca podría ser madre".

La presentación de CNCO, quienes cantaron "Tan enamorados", acompañados de su intérprete original Ricardo Montaner fue una de las mejores recibidas por el magro público presente, formado solo por artistas que respetaban las normas de separación impuestas para evitar los contagios de covid-19.

Chiquis, Kinki y Gloria Trevi pusieron a todos a bailar cumbia, al cantar los éxitos del grupo mexicano Los Ángeles Azules, que fue reconocido con el Premio al legado musical.

Trevi también hizo un paseo musical por su carrera para celebrar su Premio a la trayectoria, que incluyó a través de un popurrí de sus grandes éxitos, incluyendo "Pelo Suelto" y "Cinco Minutos", "Todos Me Miran", para cerrar acompañada por la puertorriqueña Ivy Queen con la que cantó "Grande" y "Gloria". )