Austria critica los "titubeos" de la UE en la autorización de las vacunas

Viena, 19 feb (EFE).- El Gobierno austríaco ha criticado este viernes lo que considera "titubeos" de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) en la autorización de vacunas contra la covid-19, algo que, advierte, puede provocar que los Estados miembros acaben actuando por su cuenta.

"No podemos perder terreno internacionalmente. La Unión Europea tiene que tomar ejemplo rápidamente", señaló el ministro de Exteriores, el conservador Alexander Schallenberg, tras afirmar que es "incomprensible" que en el Reino Unido ya se esté usando la vacuna de la empresa Johnson and Johnson y en la UE aún no.

La Agencia Europea del Medicamento (EMA) recibió hace dos días la solicitud oficial de esa empresa para recibir la licencia de uso de su vacuna contra la covid-19.

"Somos demasiado titubeantes en la aprobación de las vacunas", criticó el ministro, quien reclamó reformas en el sistema, según un comunicado publicado por la agencia APA.

Schallenberg afirmó que la UE debe evitar que los retrasos en la autorización "obliguen a los Estados miembros a actuar aisladamente".

"La adquisición conjunta de las vacunas fue una estrategia completamente correcta. No debe socavarse eso ahora", opinó.

Hungría, por ejemplo, ha justificado en los retrasos en el envío de vacunas su decisión unilateral de adquirir fármacos rusos y chicos, no aprobado por la EMA.

También el presidente checo, el populista, Milos Zeman, ha abogado por recurrir a la vacuna rusa Sputnik V, y Croacia negocia con Rusia la compra de ese producto.

Austria es uno de los países de la Unión Europea que más lentamente está vacunando a su población, algo que ha provocado las críticas de la oposición al Gobierno que forman el Partido Popular y Los Verdes. EFE

