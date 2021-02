AMP3.- Somalia.- La oposición denuncia muertos en las protestas en Mogadiscio y acusa a 'Farmajo' de dar un "golpe"

El ex primer ministro Hasán Alí Jaire dice haber sobrevivido a un "intento de asesinato"



MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



La oposición somalí ha denunciado la muerte de varias personas este viernes a manos de las fuerzas de seguridad, en el marco de la represión de una protesta en los alrededores de la capital del país, Mogadiscio, contra el presidente, Mohamed Abdulahi Mohamed, cuyo mandato expiró el 8 de febrero sin que se hayan celebrado elecciones.



Las autoridades habían reforzado a primera hora del día la seguridad en la ciudad tras la prohibición de las protestas a causa de la pandemia de coronavirus y los enfrentamientos registrados a última hora del jueves cerca del Palacio Presidencial.



Según las informaciones recogidas por el portal somalí de noticias Goobjoog News, la ciudad fue escenario de enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y milicias supuestamente aliadas con la oposición en los alrededores del Palacio Presidencial, lugar donde habían sido convocadas las protestas.



Los medios estatales han indicado que las milicias atacaron varios puestos de seguridad en la zona, si bien Goobjoog News ha indicado que las fuerzas especiales se desplegaron en el área para intentar dispersar a una milicia que estaba tomando posiciones de cara a las protestas, desencadenando las enfrentamientos.



Los enfrentamientos se han saldado con al menos dos muertos, ambos milicianos, y numerosos heridos, según ha indicado un policía citado por la agencia alemana de noticias DPA.



Poco después, las fuerzas de seguridad han abierto fuego para dispersar a un grupo de concentrados cerca del aeropuerto, entre los que estaban destacados opositores como el ex primer ministro Hasán Alí Jaire, quien ha denunciado un "intento de asesinato".



Asimismo, un proyectil de mortero ha impactado en un restaurante ubicado en el interior del aeropuerto en medio de los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y personas armadas supuestamente vinculadas con grupos opositores, según el portal de noticias Somali Guardian.



La agrupación de candidatos opositores ha condenado lo que ha descrito como un ataque por parte de las fuerzas gubernamentales y ha recalcado que las manifestaciones seguirán adelante, al tiempo que han apuntado que los incidentes en los alrededores del aeropuerto se han saldado con varias víctimas mortales.



En este sentido, el expresidente Hasán Sheij Mohamud ha acusado al mandatario, conocido popularmente como 'Farmajo', de estar "orquestando" un golpe de Estado para poder mantenerse en el poder, según Somali Guardian.



"Lo que ha pasado en Mogadiscio desde la noche de ayer es un golpe orquestado por el expresidente ('Farmajo'), que ha rechazado los llamamientos a favor de llevar al país hacia unas elecciones", ha denunciado. En este sentido, ha resaltado que "la Policía y los comandantes de milicias que le han apoyado en el golpe tendrán que rendir cuentas por sus acciones y serán llevados ante la Justicia".



Por su parte, el líder del partido opositor Uadajir, Abdirahman Abdishakur, que también ha participado en las protestas de este viernes, ha tildado al mandatario somalí de "asesino", "señor de la guerra" y "criminal de guerra".



RESPUESTA GUBERNAMENTAL



El primer ministro del país, Mohamed Husein Roble, en el cargo desde octubre, ha asegurado en un discurso televisado recogido por Gobjoog News, que "es lamentable decir que no hay Gobierno en el país".



Husein ha mostrado "su profundo pesar por la violencia" en la capital del país y ha asegurado que el Gobierno hizo "grandes esfuerzos" para evitar problemas en el mitin, pero los asistentes se resistieron.



Asimismo, ha insistido en que el Gobierno sigue comprometido a celebrar las elecciones y que está dispuesto a dialogar con "quien tenga inquietudes".



El primer ministro también ha cargados con quienes, en sus palabras "lleva a cabo ataques contra el mismo ejército que ha muerto defendiendo su país".



PREOCUPACIÓN INTERNACIONAL



Ante esta situación, la misión de Naciones Unidas en Somalia ha dicho estar "profundamente preocupada por los enfrentamientos armados en Mogadiscio durante la noche y la mañana del viernes" y ha hecho un llamamiento a "la calma y la contención".



En este sentido, ha señalado a través de su cuenta en la red social Twitter que "se mantengan abiertas las líneas de líneas de comunicación para reducir las tensiones" y ha destacado que estos sucesos "subrayan la urgente necesidad" de superar la crisis política derivada del proceso electoral.



Posteriormente, Farhan Haq, el portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, ha publicado un comunicado en el que traslada cómo se ha mostrado "gravemente preocupado" por la situación y ha llamado a los partidos a la "contención".



Además, ha dicho que Guterres ha insistido en la necesidad de respetar el derecho a la liberad de expresión y a la asamblea pacífica.



Del mismo modo, el presidente de la Unión Africana, Moussa Faki, ha se ha mostrado "profundamente preocupado por la situación de inseguridad y la situación política en el país", que, a su juicio, "pone en riesgo todo lo conseguido en Somalia en la última década".



Faki ha condenado "todas las formas de violencia" y ha instado a todas las partes a actuar en "interés de todos los somalíes" y no según "intereses políticos" y ha insistido en la necesidad de "celebrar elecciones libres".



Por su parte, la Embajada de Estados Unidos a su país ha recomendado a sus ciudadanos tener un plan para salir del país, mantener perfil bajo y evitar las multitudes.



Asimismo, ha condenado en Twitter la violencia y ha llamado a llegar "inmediatamente" a un acuerdo para celebrar elecciones.



LA CRISIS POLÍTICA



Las protestas fueron convocadas en medio de la profunda crisis política en el país después de que el 8 de febrero expirara el mandato del presidente, Mohamed Abdulahi Mohamed, conocido como 'Farmajo', sin que se hayan celebrado elecciones parlamentarias y presidenciales, que debieron arrancar en diciembre.



Ante esta situación, Naciones Unidas y la Unión Africana (UA) reclamaron el miércoles el reinicio del diálogo, tras el aplazamiento de una reunión para intentar pactar la organización de elecciones, tras lo que 'Farmajo' convocó una reunión que debía tener lugar entre el jueves y el viernes y que, sin embargo, no tuvo lugar.



El mandatario ya anunció la semana pasada una nueva ronda de consultas para poner fin al estancamiento, si bien los líderes de los estados de Puntlandia y Jubalandia expresaron su negativa a que se celebrara en Garowe y apostaron por Mogadiscio. Asimismo, la oposición había reclamado que el presidente compareciera en calidad de candidato y no como jefe de Estado. Finalmente, las disputas no fueron resueltas y la reunión tuvo lugar.



Los candidatos opositores a la Presidencia somalí anunciaron el 8 de febrero que dejarían de reconocer al actual mandatario debido al fin de su mandato, al tiempo que apostaron por crear un organismo encargado de la preparación de las próximas elecciones. El presidente del Parlamento, Mohamed Mursal, ha descartado una prórroga del mandato de 'Farmajo'.



La polémica estalló por el rechazo de los opositores a los trabajos del organismo establecido para organizar las elecciones debido a su composición, al entender que está formado por designados políticos, agentes de Inteligencia y "amigos" del presidente, motivo que les llevó a anunciar su intención de crear una "comisión nacional electoral de salvación" paralela.