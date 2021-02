AMP.- Somalia.- Somalia refuerza la seguridad en Mogadiscio tras los enfrentamientos y la prohibición de las protestas

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Somalia han reforzado este viernes la seguridad en la capital, Mogadiscio, tras la prohibición de las protestas antes de las convocadas por la oposición para esta misma jornada y los enfrentamientos registrados a última hora del jueves cerca del Palacio Presidencial.



Según las informaciones recogidas por el portal somalí de noticias Goobjoog News, la ciudad fue escenario de enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y milicias supuestamente aliadas con la oposición en los alrededores del Palacio Presidencial, lugar donde han sido convocadas las protestas.



Los medios estatales han indicado que las milicias atacaron varios puestos de seguridad en la zona, si bien Goobjoog News ha indicado que las fuerzas especiales se desplegaron en la zona para intentar dispersar a una milicia que estaba tomando posiciones de cara a las protestas, desencadenando las enfrentamientos.



Los enfrentamientos se han saldado con al menos dos muertos, ambos milicianos, y numerosos heridos, según ha indicado un policía citado por la agencia alemana de noticias DPA. El Gobierno no se ha pronunciado por el momento sobre lo sucedido.



La agrupación de candidatos opositores ha condenado lo que ha descrito como un ataque por parte de las fuerzas gubernamentales y ha recalcado que las manifestaciones seguirán adelante este viernes, a pesar de que las autoridades las prohibieron el miércoles a causa de la pandemia de coronavirus.



Posteriormente, las fuerzas de seguridad han abierto fuego para dispersar a un grupo de concentrados cerca del aeropuerto, entre los que estaban destacados opositores como el ex primer ministro Hasán Alí Jaire, quien ha denunciado un "intento de asesinato".



Asimismo, un proyectil de mortero ha impactado en un restaurante ubicado en el interior del aeropuerto en medio de los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y personas armadas supuestamente vinculadas con grupos opositores, según el portal de noticias Somali Guardian.



Ante esta situación, la misión de Naciones Unidas en Somalia ha dicho estar "profundamente preocupada por los enfrentamientos armados en Mogadiscio durante la noche y la mañana del viernes" y ha hecho un llamamiento a "la calma y la contención".



En este sentido, ha señalado a través de su cuenta en la red social Twitter que pide "se mantengan abiertas las líneas de líneas de comunicación para reducir las tensiones" y ha destacado que estos sucesos "subrayan la urgente necesidad" de superar la crisis política derivada del proceso electoral.



LA CRISIS POLÍTICA



Las protestas fueron convocadas en medio de la profunda crisis política en el país después de que el 8 de febrero expirara el mandato del presidente, Mohamed Abdulahi Mohamed, conocido como 'Farmajo', sin que se hayan celebrado elecciones parlamentarias y presidenciales, que debieron arrancar en diciembre.



Ante esta situación, Naciones Unidas y la Unión Africana (UA) reclamaron el miércoles el reinicio del diálogo, tras el aplazamiento de una reunión para intentar pactar la organización de elecciones, tras lo que 'Farmajo' convocó una reunión que debía tener lugar entre el jueves y el viernes y que, sin embargo, no tuvo lugar.



El mandatario ya anunció la semana pasada una nueva ronda de consultas para poner fin al estancamiento, si bien los líderes de los estados de Puntlandia y Jubalandia expresaron su negativa a que se celebrara en Garowe y apostaron por Mogadiscio. Asimismo, la oposición había reclamado que el presidente compareciera en calidad de candidato y no como jefe de Estado. Finalmente, las disputas no fueron resueltas y la reunión tuvo lugar.



Los candidatos opositores a la Presidencia somalí anunciaron el 8 de febrero que dejarían de reconocer al actual mandatario debido al fin de su mandato, al tiempo que apostaron por crear un organismo encargado de la preparación de las próximas elecciones. El presidente del Parlamento, Mohamed Mursal, ha descartado una prórroga del mandato de 'Farmajo'.



La polémica estalló por el rechazo de los opositores a los trabajos del organismo establecido para organizar las elecciones debido a su composición, al entender que está formado por designados políticos, agentes de Inteligencia y "amigos" del presidente, motivo que les llevó a anunciar su intención de crear una "comisión nacional electoral de salvación" paralela.