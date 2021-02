AMP.- Cvirus.- Rusia se muestra "perpleja" con las palabras de Von der Leyen sobre las vacunas y denuncia "politización"

Espera que la UE evalúe la Sputnik V sobre consideraciones "científicas" y no "políticas"



Lavrov asegura que las relaciones están "hechas pedazos"



MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



Rusia ha trasladado este viernes su "perplejidad" ante las palabras de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que cuestionó por qué el país euroasiático ofrece "millones y millones" de dosis de su vacuna Sputnik V si no avanza en su campaña de vacunación, al tiempo que ha denunciado intentos de "politizar el problema".



En concreto, en un comunicado difundido por la Misión Permanente de Rusia ante la UE, Rusia ha censurado que las aseveraciones de Von der Leyen constituyen un "esfuerzo por politizar el problema de una manera infundada y, de hecho, deplorable", antes de señalar que también indican "un nivel inadecuado de conocimiento" en la funcionaria.



Así, el país euroasiático ha sostenido que "la disponibilidad de las vacunas Sputnik V para la población rusa no está vinculada en modo alguno" a la perspectiva de suministrar el fármaco a otros países y ha hecho hincapié en que Moscú ha destacado "públicamente en repetidas ocasiones" que la vacunación de los ciudadanos rusos "constituye una prioridad absoluta".



Por ello, ha recalcado que está "dispuesto" a proporcionar información completa sobre la Sputnik V a los que la requieran y ha señalado que el fármaco ya se ha registrado en 29 países. "La UE podría facilitar el lanzamiento de la producción de vacunas, incluso para los mercados externos, en las empresas de los estados miembros de la UE, lo que contribuiría a la creación de nuevos puestos de trabajo, así como a desarrollo de la asociación bilateral en la lucha contra la pandemia", ha agregado.



"Suponemos que la producción y distribución de vacunas debe ir más allá de la política", ha incidido Moscú, que ha trasladado su "esperanza" de que la UE evalúe la vacuna rusa "sobre la base de consideraciones científicas y humanitarias, más que políticas".



Von der Leyen subrayó el miércoles que las autoridades rusas no han presentado por ahora ninguna solicitud a la Agencia Europea del Medicamento (EMA) para recibir la autorización de comercialización dentro del bloque, pero si lo hacen "tendrán que presentar todo el conjunto de datos" y "superar todo el proceso" como el resto de vacunas.



UNAS RELACIONES "HECHAS PEDAZOS"



El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha asegurado en una entrevista televisiva que las relaciones entre Rusia y la Unión Europea están "hechas pedazos".



En una entrevista en la cadena de televisión rusa RBC recogida por la agencia Sputnik, el encargado de gestionar la diplomacia rusa ha señalado que "los prejuicios" son el mayor escollo en las relaciones entre ambos bloques.



Asimismo, ha recordado que el actual Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, se refirió a Rusia como "un antiguo enemigo de la UE cuando era ministro de Exteriores de España (2018-2019), aunque luego se retractó.