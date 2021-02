86-62 Higgins y Oriola brillan en un Barça insaciable también en Europa

El jugador del Barcelona, Nick Calathes (i) contra Kaunas Thomas Walkup (d) del Zalgiris, durante un encuentro de la Euroliga de Baloncesto en Barcelona. EFE/ Enric Fontcuberta

Barcelona, 18 feb (EFE).- El Barça extendió a la Euroliga su gran momento de forma tras conquistar la Copa del Rey y no tuvo piedad del Zalgiris Kaunas, que cayó apalizado (86-62) en el Palau, impotente ante el baloncesto total de los de Sarunas Jasikevicius.

Los azulgranas jugaron uno de sus mejores partidos en Europa esta temporada con un Cory Higgins protagonista de la primera parte con 17 puntos y Oriola brillando en la segunda para acabar con 19 puntos, los mismos que el estadounidense.

El equipo de Jasikevicius ofreció además todo un recital defensivo a partir del segundo cuarto, anulando la mejor baza de los lituanos, el tiro de tres, con defensas alternativas y encajando solo 38 puntos en 30 minutos.

Sufrió el equipo de Jasikevicius el habitual acierto en el triple de los lituanos en el inicio del partido (12-13, min. 4) pero Oriola y Higgins reconducieron la situación en tan solo un minuto (18-13, min. 5).

El Zalgiris volvió a la carga con los puntos de sus pívots (22-24, min. 9) pero una canasta de Davies dejó el empate en el marcador al final del primer cuarto.

El Barça controló perfectamente el partido a partir de la defensa con solo 13 puntos encajados en el segundo cuarto. El Zalgiris no anotó no anotó un sol tripe en todo el período y Oriola sujetó bien a Lauvergne, lo que dejó a los lituanos sin argumentos ofensivos.

Davies y Mirotic anotaban cerca del aro y una nueva racha de Higgins llevó al Barça a su máxima diferencia (46-34, min. 20). El escolta estadounidense rubricó un primer tiempo perfecto con la canasta que dejaba el 48-37 al descanso.

Los azulgranas dieron el tirón definitivo al inicio de la segunda parte que comenzó con un triple de Nikola Mirotic y concluyó con Davies poniendo los veinte puntos de ventaja en el marcador (59-39, min. 26).

El Zalgiris solo sumaba desde la línea de tiros libres, lo que facilitaba que los locales alargaran la diferencia hasta los 25 puntos de ventaja (71-46, min. 30) con Davies imparable cerca del aro.

Pierre Oriola cogió el relevo anotador del estadounidense en el inicio del último cuarto con seis puntos consecutivos que llevaron la diferencia hasta los 28 puntos (77-49, min 33) y acabar el partido igualando los 19 puntos de Higgins.

Ficha técnica:

86. Barça (24+24+23+15): Calathes (4), Higgins (19), Abrines (3), Mirotic asc(10), Oriola (19) -equipo inicial-, Davies (12), Hanga (2), Bolmaro (8), Smits (4), Kuric (3), Pustovyi (2) y Martínez (-).

62. Zalgiris (24+13+10+15): Walkup (3), Grigonis (8), Milaknis (8), Hayes (9), Lauvergne (8) -equipo inicial-, Jankunas (3), Geben (6), Rubit (6), Lukosiunas (2), Jokubaitis (6) y Vasturia (3).

Árbitros: Ryzhyk (Ucrania), Pastusiak (Polonia) y Silva (Portugal). Sin eliminados.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 25 de la Euroliga disputado sin público en el Palau Blaugrana de Barcelona.