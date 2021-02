Wall Street cae por baja de tecnológicas y alza de las ayudas por desempleo

Por Herbert Lash

NUEVA YORK, 18 feb (Reuters) - Las acciones de Wall Street cayeron el jueves, ya que los inversores se alejaron de los grandes valores tecnológicos, mientras que un inesperado aumento de las solicitudes semanales de subsidio de desempleo en Estados Unidos apuntó a una frágil recuperación del mercado laboral.

* Las acciones de Apple Inc, Microsoft Corp, Tesla Inc y Alphabet Inc bajaron entre un 0,5% y un 1,2%, lastrando tanto al índice de referencia S&P 500 como al Nasdaq.

* Los títulos de Facebook Inc cayeron mientras Wall Street evaluaba las ramificaciones más amplias de su decisión de bloquear todo el contenido de noticias en Australia.

* El Promedio Industrial Dow Jones cayó 119,68 puntos, o un 0,38%, a 31.493,34, mientras que el S&P 500 perdió 17,36 puntos, o un 0,44%, a 3.913,97. El Nasdaq cayó 100,14 puntos, o un 0,72%, a 13.865,36 unidades.

* Los buenos resultados, los avances en el despliegue de las vacunas y las esperanzas de un paquete de estímulo federal de 1,9 billones de dólares contribuyeron a que los índices bursátiles estadounidenses volvieran a alcanzar máximos históricos al inicio de la semana.

* Pero el repunte de meses sugiere que las acciones tienen ahora valoraciones elevadas, dijo Jason Pride, director de inversiones para patrimonios privados de Glenmede.

* "Seguimos en un entorno cautelosamente alcista para el mercado en general", dijo Pride, citando dos razones.

* "Vamos a tener una recuperación económica inducida por las vacunas, eso es lo primero. La otra cara de la moneda es que los mercados han descontado este hecho y se han sobrevalorado. Los mercados van a tener problemas con eso", añadió.

* La preocupación por el aumento de la inflación ha empujado a los inversores a tomar ganancias en acciones con valoraciones elevadas de los sectores de tecnología y servicios de comunicaciones del S&P 500, que han apuntalado una subida del 76% del índice desde sus mínimos de marzo de 2020.

