Un juez marroquí falla por primera vez que una pareja de hecho equivale a un matrimonio

EFE/Salas/Archivo

Rabat, 18 feb (EFE).- Un juez marroquí del Tribunal de Primera Instancia de Zagora (sur del país) absolvió a una pareja que vive en concubinato del delito de adulterio castigado por el Código Penal, en un fallo inédito de la justicia del país magrebí.

El acusado fue denunciado por su primera esposa de violencia de género y de adulterio por convivir con otra mujer, un delito castigado con hasta dos años de cárcel.

Pero el magistrado absolvió a la pareja acusada del delito de adulterio al fallar que "la inexistencia de acta matrimonial no es razón para considerar como 'fornicación' una relación sexual entre un hombre y una mujer", según este inédito auto judicial publicado el pasado lunes y al que tuvo acceso Efe.

La pareja indicó durante los interrogatorios que ambos vivían juntos tras celebrar una fiesta de compromiso según la tradición coránica y acompañados por familiares, un tipo de matrimonios no reconocidos por la ley marroquí, pero socialmente aceptados.

El juez sí consideró al hombre culpable de ejercer violencia machista contra su primera esposa, en otra parte de la sentencia, y lo condenó a dos meses de cárcel.

Este novedoso veredicto podría sentar jurisprudencia tras completar todo el recorrido judicial, y coincide con la actual campaña en el país que reclama despenalizar las relaciones extramaritales entre adultos.

Según el último informe anual de la Fiscalía, 15.192 personas en Marruecos fueron perseguidas en 2019 por el delito de mantener relaciones fuera del matrimonio, gracias a la pervivencia de un artículo del Código Penal (490) que las castiga.

Además, otros 3.270 fueron perseguidos por adulterio, aunque la Fiscalía en estos delitos no puede actuar de oficio y solo lo hace si existe denuncia del cónyuge que se considera agraviado.