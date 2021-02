Terelu Campos estalla tras los comentarios de que su hija Alejandra no estuvo a la altura durante su enfermedad

17/02/2021 Terelu Campos y Alejandra Rubio, de cena con amigas por la capital EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 18 (CHANCE)



A pesar de la situación familiar que están viviendo, Terelu Campos y Alejandra Rubio están más unidas que nunca y, ajenas a los comentarios que cuestionan si la joven estuvo o no al lado de su madre durante la enfermedad de la colaboradora, madre e hija disfrutaron de la noche madrileña en compañía de unas amigas en un bar cercano a su domicilio.



Saliendo con el tiempo justo para volver a casa antes del toque de queda, Terelu y Alejandra compartieron risas al intentar encontrar el coche y es que no sabían dónde lo habían aparcado exactamente. Después del supuesto acercamiento entre la joven y Carmen Borrego en las últimas horas, Terelu se ha mostrado visiblemente molesta ante las informaciones que acusan a su hija de no haber estado a la altura durante la doble masectomía a la que se sometió en el año 2018.



La hija de María Teresa Campos, que suele mostrar su paciencia y su temple ante las diferentes informaciones que circulan a menudo sobre su mediática familia, no está dispuesta sin embargo a permitir que se cuestione a Alejandra como hija y, muy enfadada, ha estallado como hacía tiempo que no la veíamos.



- CHANCE: Terelu qué tal, buenas noches.



- TERELU: Qué tal, buenas noches.



- CH: Al final tu hermana y tu hija estuvieron juntas, cosas de familia que pueden acabar bien. Ha llegado a decir un testigo que tu hermana parecía un poco avergonzada, no sabemos qué paso exactamente en la conversación.



- TERELU: Cariño, no hablo de tonterías.



- CH: Dicen que el motivo podrían ser celos por varias partes, de tu hermana hacia ti, hacia tu hija... No le das ninguna importancia, siempre has dicho que la familia es lo primero.



- TERELU: No hablo de tonterías, nos conocemos de hace muchos años, tú y yo y no hablo de tonterías.



- CH: Qué te parece que haya estado negociando si volví al programa. Dicen que ha sido a tus espaldas.



- TERELU: Te repito, no hablo de tonterías.



- CH: Se magnifica mucho más de lo que pasa.



- TERELU: Lo mejor de todo es que no sabemos dónde ha dejado el coche el aparca. Vaya puñetera mala suerte. Vamos a recorrernos todo Aravaca que es para el otro lado.



- CH: Terelu supongo que una de las cosas que te hayan podido molestar más es que tu hija no había estado contigo todo lo que debiera cuando tú estabas malita.



- TERELU: Mira, por ahí sí que no paso. Solo sigo eso, por ahí ya no paso. Que se 'enmierde' a mi hija con una barbaridad como esa, hay que ser muy sinvergüenza. Solo tengo que decir eso. Se acabó.