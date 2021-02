Tenis.-Tenis/Australia.- Naomi Osaka y Jennifer Brady jugarán la final del Abierto de Australia

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



La tenista japonesa Naomi Osaka y la estadounidense Jennifer Brady pelearán este sábado por el título en el Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, después de imponerse este jueves en las semifinales a la estadounidense Serena Williams (6-3, 6-4) y a la checa Karolina Muchova (6-4, 3-6, 6-4).



La atención del día estaba principalmente en el primer duelo que medía a la campeona en 2019 en Melbourne Park, que volvió a acoger público, contra la ganadora en siete ocasiones de este 'grande', un partido que no estuvo demasiado equilibrado y que dominó casi siempre la primera.



Osaka se volvió a cruzar en el camino de la mayor de las Williams y en su deseo de capturar su vigesimocuarto 'Grand Slam' e igualar a Margaret Court después de un encuentro en el que hizo mucho daño con sus poderosos golpes a la americana desde el fondo de la pista.



De todos modos, Williams empezó bien con un 'break' para ponerse 2-0 arriba, pero se mostró excesivamente errática y su servicio no le funcionó. La japonesa le endosó cinco juegos seguidos y no tuvo problemas para cerrar el parcial.



En el segundo, la estadounidense mejoró la solidez de su tenis y aunque fue capaz de igualar la tempranera rotura de la nipona en el octavo juego, su rival sacó a relucir un demoledor revés a dos manos en el siguiente para quebrar de nuevo (5-4) y sellar posteriormente su pase a su cuarta final de 'Grand Slam'.



Osaka ha ganado hasta el momento las tres que ha disputado y tratará de mantener su pleno ante la estadounidense Jennifer Brady, vigesimosegunda cabeza de serie y que ha demostrado en Melbourne que su semifinal en el pasado US Open no fue casualidad.



Ahí, fue precisamente la número tres del mundo la que le impidió estar en la final neoyorquina, por lo que ahora intentará tomarse la revancha tras deshacerse de la checa Karolina Muchova en tres mangas por 6-4, 3-6, 6-4.



La americana superó a la centroeuropea, verdugo en la anterior ronda de la australiana y número uno del mundo Ashleigh Barty, pese a firmar 38 errores no forzados. Tras ganar el primer set con una rotura clave con 5-4, Muchova reaccionó con un gran tenis para forzar un tercer y definitivo parcial donde Brady fue prácticamente inaccesible con su servicio, lo que le valió para convertir en oro su 'break' inicial, pese a que su rival tuvo tres bolas de rotura para igualar a cinco.