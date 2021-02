Sara Vega asegura que Rafael Amargo sería un gran concursante de "Supervivientes"

03/07/2018 Sara Vega, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Después de interpretar "Yerma" con Rafael Amargo durante dos meses en el madrileño teatro de La Latina, Sara Vega ha reaparecido en el desfile de Sohuman y se ha pronunciado sobre los rumores que apuntan a que el bailarín podría ser uno de los fichajes estrella de la nueva edición de "Supervivientes".



Confesando que no tiene "ni idea" de si esta noticia es cierta, y desvelando que ella sería incapaz de concursar en el reality porque "soy asustona con los bichos, no sirvo para eso", asegura que sin embargo Rafa sería un gran "superviviente": "Es un todoterreno, es un pedazo de trabajador y un todoterreno, con una fortaleza y una fuerza increíble, él puede hacer eso y lo que se proponga, es un todoterreno y una gran persona a la que quiero muchísimo".



Después de terminar "Yerma" hace dos semanas, Sara adelanta que "estoy preparando cositas nuevas y pronto se estrena también una serie para plataformas digitales".



Confesando que está soltera pese a los rumores que la relacionan con un compañero de profesión llamado Daniel, la hermana de Paz Vega asegura que "ahora estoy con mi trabajo, con mis compañeros de toda la vida, compartiendo con bailarines, actores, en los ensayos se sienten cosas muy bonitas con los compañeros y eso es lo que hay". "Personalmente súper feliz de que en estos tiempos que corren poder trabajar de lo que me gusta y poder estar haciendo cosas y creando cosas con compañeros y con gente maravillosa. Es lo que más me gusta hacer", añade, antes de concluir con que "no estoy cerrada al amor pero mi corazón está solo, pero también súper acompañado de mis compañeros y del trabajo que desempeño"



Feliz de que su hermana Paz se haya instalado en España con Orson Salazar y sus tres hijos, Sara desvela que "es mi pilar, mi familia. Nos vemos todas las semanas".