Salud.-El impacto de COVID-19 en África está "enormemente subestimado", advierten los investigadores

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El impacto del covid-19 en África se ha subestimado enormemente, advierten los investigadores en un estudio publicado en 'The BMJ'. Fuera de Sudáfrica, este es el primer estudio que proporciona datos de vigilancia sistemática que capturan el impacto del covid-19 en África.



Sus hallazgos se basan en los resultados de la prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) de 364 personas fallecidas de todas las edades en la morgue del University Teaching Hospital en Lusaka (Zambia), entre junio y septiembre de 2020, inscritas dentro de las 48 horas posteriores a la muerte.



Los hallazgos muestran que las muertes por covid-19 representaron entre el 15 y el 20% de todas las muertes muestreadas, muchas más de lo que sugieren los informes oficiales y contradicen la opinión generalizada de que el covid-19 se ha saltado en gran medida África y tuvo poco impacto.



También muestran que las muertes por covid-19 ocurrieron en un espectro de edad más amplio que el reportado en otros lugares y se concentraron entre personas menores de 65 años, incluido un número inesperadamente alto de muertes en niños.



La ausencia de datos sobre el covid-19 en África ha fomentado una opinión generalizada de que el virus se ha saltado en gran medida África y ha tenido poco impacto. Sin embargo, esto puede ser un ejemplo de que la "ausencia de evidencia" se interpreta erróneamente como "evidencia de ausencia".



Para abordar esta brecha de evidencia, un equipo de investigadores internacionales se propuso medir el impacto fatal del covid-19 en una población urbana africana.



Las muertes se estratificaron por estado de covid-19, ubicación, edad, sexo y factores de riesgo subyacentes. En general, el virus se detectó en 70 (19%) de las personas. La edad media al fallecer fue de 48 años y el 70% eran hombres.



La mayoría de las muertes en personas con covid-19 (73%) ocurrieron en la comunidad y ninguna había sido probada para el virus antes de la muerte. Entre las 19 personas que murieron en el hospital, seis fueron examinadas antes de morir.



Entre las 52 personas con datos sobre síntomas, 44 tenían síntomas típicos de covid-19 (tos, fiebre, dificultad para respirar), de los cuales solo cinco fueron evaluados antes de la muerte. Se identificó Covid-19 en siete niños, solo uno de los cuales había sido probado antes de la muerte.



La proporción de muertes por covid-19 aumentó con la edad, pero el 76% de las personas que murieron tenían menos de 60 años.



Las cinco afecciones subyacentes más comunes (comorbilidades) entre las personas que murieron con covid-19 fueron tuberculosis (31%), presión arterial alta (27%), VIH / SIDA (23%), abuso de alcohol (17%) y diabetes ( 13%).



Comprender el verdadero alcance del impacto de covid-19 en África es fundamental, dicen los investigadores. No solo hay un imperativo moral de que el mundo reconozca el sufrimiento dondequiera que exista, si se considera que África representa una pequeña amenaza, esto podría ponerla en una prioridad menor para el acceso a las vacunas covid-19.



Este es un estudio observacional que utiliza datos de una ciudad, en un país africano, durante un período corto de tres meses, y los investigadores señalan varias limitaciones, como confiar en la precisión de los datos de las historias clínicas y no poder identificar las muertes indirectamente debido a covid-19, como por ataques cardíacos o accidentes cerebrovasculares.



Sin embargo, este fue un estudio bien diseñado, llevado a cabo por investigadores con un alto nivel de experiencia en muestreo post mortem y recolección de datos, que minimizó la posibilidad de resultados falsos positivos.



Como tal, los autores dicen que, contrariamente a las expectativas, las muertes por covid-19 eran comunes en Lusaka, y la mayoría ocurrieron en la comunidad donde falta la capacidad de prueba.



Sin embargo, pocos de los que murieron en los centros de salud fueron evaluados, a pesar de presentar síntomas típicos del covid-19. Por lo tanto, los casos de covid-19 no se notificaron porque las pruebas rara vez se realizaban, no porque CV19 fuera poco común, explican.



Si estos datos son generalizables, el impacto del covid-19 en África se ha subestimado enormemente, concluyen.