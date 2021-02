Salud.-Descubren un tratamiento oral seguro y eficaz para los fibromas uterinos para evitar la cirugía

04/05/2016 Útero SALUD ESPAÑA EUROPA FLICKR/HEY PAUL STUDIOS



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



Los fibromas uterinos son una causa común de sangrado menstrual abundante y dolor en mujeres en edad reproductiva, para la que hay pocas opciones de tratamiento además de la cirugía. Ahora, un investigador de medicina de la Universidad de Chicago que trabaja con un equipo internacional de científicos, ha desarrollado una terapia de combinación oral diaria que es fiable, segura y eficaz para el tratamiento a largo plazo de los fibromas uterinos.



"Este descubrimiento es una nueva herramienta importante que será una importante adición a este campo", asegura Ayman Al-Hendy, profesor de obstetricia y ginecología y autor principal del estudio, publicado en el 'New England Journal of Medicine'.



Al-Hendy dirigió un ensayo clínico internacional de fase 3 de una terapia combinada centrada en relugolix. Este medicamento antagonista de la GnRH inhibe la producción de estrógeno y progesterona, las dos hormonas que impulsan el crecimiento de los fibromas. "Cuando privas a los fibromas de estas dos hormonas, se derriten", explica.



Sin embargo, como ha demostrado una investigación anterior y lo ha confirmado Al-Hendy, el uso de relugolix solo puede provocar una cascada de síntomas de la menopausia, como sofocos, sudores nocturnos y una disminución de la densidad ósea, que resultan de una deficiencia de estrógenos. Para el estudio, Al-Hendy combinó 40 mg de relugolix con pequeñas dosis de estrógeno sintético (1 mg de estradiol) y progesterona sintética (0.5 mg de acetato de noretindrona).



Esta terapia de combinación no solo previno los síntomas de la menopausia, sino que también produjo mejoras dramáticas en las medidas relacionadas con los fibromas. En dos sesiones a lo largo del ensayo clínico de 24 semanas, un total de 770 pacientes, el 73% y el 71% de los participantes, respectivamente, mostraron una mejora significativa en medidas clave como el volumen de pérdida de sangre menstrual, dolor, anemia, angustia por sangrado y pélvico.



El ensayo también fue digno de mención por lo bien que reflejaba su cohorte la población de pacientes más afectada por los fibromas uterinos. Aproximadamente la mitad de las participantes del ensayo eran mujeres negras, para quienes los fibromas uterinos son cuatro veces más comunes.



La terapia combinada de relugolix presenta una alternativa no invasiva prometedora a la extirpación quirúrgica del útero (histerectomía) o la extirpación quirúrgica de fibromas (miomectomía), apunta Al-Hendy. La tasa de recurrencia de los fibromas después de las miomectomías es de hasta un 70 por ciento en las mujeres de color.



"En mi opinión, en los Estados Unidos, hacemos demasiadas histerectomías y creo que nuestras pacientes con fibromas uterinos realmente merecen tener una amplia gama de opciones", señala Al-Hendy.



"Veo a muchas pacientes negras jóvenes de 20 años con problemas importantes de fibromas que aún no están en una relación o que aún no han formado una familia, por lo que una histerectomía no está en absoluto en su horizonte --explica--. Esta terapia combinada es especialmente una gran opción para esta población más joven que quiere preservar su fertilidad. Pero hay tantos escenarios en los que creo que esta terapia hará un cambio de paradigma en el tratamiento de los miomas uterinos y mejorará la calidad de vida de las mujeres".