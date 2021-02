Rohaní urge a EEUU a corregir pronto sus errores y regresar al pacto nuclear

EFE/EPA/IRAN PRESIDENTIAL OFFICE /Archivo

Teherán, 18 feb (EFE).- El presidente iraní, Hasan Rohaní, urgió este jueves a Estados Unidos a corregir pronto sus errores pasados y regresar al acuerdo nuclear de 2015, poco antes de que expire el ultimátum dado por Irán respecto a limitar las inspecciones internacionales.

"Esperamos que estos errores se corrijan lo antes posible y que la nueva Administración estadounidense se someta a la ley y a la resolución 2231" que validó el pacto nuclear, conocido como JCPOA en sus siglas en inglés, subrayó el mandatario.

Rohaní manifestó dirigiéndose al Gobierno de Joe Biden que "rendirse a la ley no es un error" y añadió: "No os avergoncéis", en un discurso publicado por la página web de la Presidencia iraní.

Las palabras de Rohaní coinciden hoy con una reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de Francia, Reino Unido, EE.UU. y Alemania para tratar la situación del JCPOA y la promesa de la nueva Administración estadounidense de volver a ese pacto.

El JCPOA, suscrito en 2015 entre Irán y seis grandes potencias (EE.UU., Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania) se encuentra muy debilitado desde que en 2018 el Gobierno estadounidense de Donald Trump decidió retirar a su país del mismo y volver a imponer sanciones a Teherán.

En respuesta, Irán comenzó un año más tarde a reducir sus compromisos de modo gradual y recientemente inició la producción de uranio enriquecido al 20 % y de uranio metálico, en violación del pacto.

La próxima medida, muy controvertida, es suspender el próximo día 23 la implementación voluntaria del llamado Protocolo Adicional, que permite a los inspectores del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) visitar sin previo aviso cualquier instalación nuclear civil o militar iraní.

Al respecto, Rohaní señaló que es "incorrecto" decir que Irán ha tomado medidas recientemente para presionar a Washington: "No queremos que EE.UU. actúe ilegalmente bajo nuestra presión, lo que queremos es que cumpla la ley", apostilló.

ROHANÍ CONVERSÓ CON MERKEL

El presidente iraní también indicó ayer en una conversación telefónica con la canciller alemana, Angela Merkel, que Irán no está dispuesto a aceptar cambios en el acuerdo, como han sugerido EE.UU. y las partes europeas para añadir otros temas en disputa como el programa de misiles balístico persa.

"La única forma de mantener el acuerdo es el levantamiento de las sanciones inhumanas e ilegales de EE.UU. y el regreso de ese país al pacto", aseveró.

Para intentar apaciguar los ánimos y convencer al Gobierno iraní de que no limite las inspecciones internacionales a sus instalaciones atómicas, el director del OIEA, el argentino Rafael Grossi, viajará este sábado a Irán.

La crisis es compleja y, como advirtió ayer el líder supremo iraní, Alí Jameneí, quien tiene la última palabra en las decisiones del país, es el momento de "los hechos y no las promesas".