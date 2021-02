Repasamos la vida amorosa de Isabel Preysler en su 70 cumpleaños

26/06/2019 Isabel Preysler attends Pedro Del Hierro 'Superbloom' showroom ahead of Mercedes Benz Fashion Week Madrid Spring/ Summer 2020 on June 26, 2019 in Madrid, Spain.. MADRID, 18 (CHANCE) Hablar de la vida amorosa de la reina de corazones puede ser complicado, incluso imposible si nos ponemos a pensar en todos esos hombres que han pasado por su vida y no han trascendido a los medios de comunicación. Hablamos, por supuesto, de Isabel Preysler, la gran diva de las alfombras rojas y de los photocall que por más que pasen los años, nunca mejor dicho ya que hoy cumple 70, sigue derrochando la misma elegancia que hace 20. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CARLOS ALVAREZ



MADRID, 18 (CHANCE)



Hablar de la vida amorosa de la reina de corazones puede ser complicado, incluso imposible si nos ponemos a pensar en todos esos hombres que han pasado por su vida y no han trascendido a los medios de comunicación. Hablamos, por supuesto, de Isabel Preysler, la gran diva de las alfombras rojas y de los photocall que por más que pasen los años, nunca mejor dicho ya que hoy cumple 70, sigue derrochando la misma elegancia que hace 20.



Isabel Preysler siempre ha tenido una sonrisa para las cámaras, pero también para el amor ya que si le iba mal, se separaba y enseguida encontraba a otra persona que supiese alegrarle su vida. Quién pudiera tener la misma suerte que la Socialité.



El primero de todos y conocido mundialmente, Julio Iglesias, que vivió el amor a primera vista y desde entonces no pudieron separarse. Tanto fue el amor que había entre ambos que, fruto de esa unión, tuvieron tres hijos: Chabeli, Julio José y Enrique Iglesias. Pero la Socialité no estaba dispuesta a aguantar algunas cosas y zanjaba su relación con el cantante siete años después de decirse el 'Sí, quiero'.



En 1980 se casó con el Marqués de Griñón, Carlos Falcó y un año más tarde nacía su primera hija en común, Tamara Falcó, quien ha heredado este mismo año el legado de su padre y está haciendo honor de su título cada vez que hace alguna aparición públicamente.



En 1983 se empiezan a escuchar los rumores de separación, pero no es hasta dos años más tardes cuando se hace público su divorcio y un año más tarde, en 1986, es sorprendida junto a Miguel Boyer. A los dos tortolitos se les pilló y se publicaron unas imágenes que demostraban su inicio de noviazgo, algo que sorprendía mucho a los seguidores de ambos. Fue en el 88 cuando ambos contraen matrimonio y un año más tarde viene al mundo Ana Boyer.



Tras el sufrimiento por la muerte de Miguel Boyer, Isabel Preysler comienza en 2015 una relación con Mario Vargas Llosa, del que no se ha separado en todo este tiempo y del que la vemos completamente enamorada. Y así nos gusta verla, ya que siempre tiene una sonrisa para todo y para todos. Hoy más que nunca, la Socialité celebra 70 años más enamorada que nunca.