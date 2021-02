Reino Unido y Canadá sancionan a tres generales birmanos por golpe de Estado

El Reino Unido y Canadá sancionarán a tres generales birmanos por "graves violaciones de los derechos humanos" tras el golpe de Estado militar a principios de febrero, anunció el Ministerio británico de Relaciones Exteriores en un comunicado.

Las sanciones tienen como objetivo el ministro de Defensa, Mya Tun Oo, el ministro de Interior, Soe Htut, y su adjunto, Than Hlaing.

Sus activos en el Reino Unido quedan bloqueados y no podrán viajar a ese país, precisó el comunicado del ministerio de Exteriores, señalando además que se tomarán medidas para impedir las empresas británicas trabajar con el ejército birmano.

En total, las medidas afectan a 19 personalidades birmanas.

El 1 de febrero, el ejército birmano derrocó al gobierno civil de Aung San Suu Kyi, al que acusa de haber cometido fraude electoral en las elecciones de noviembre, lo cual dio lugar a una oleada de manifestaciones que fueron duramente reprimidas.

"Con nuestros aliados, pediremos cuentas a los militares por sus violaciones de los derechos humanos y para que se haga justicia con el pueblo birmano", indicó el ministro británico de Relaciones Exteriores, Dominic Raab.

Los ministerios británicos de Exteriores y de Comercio Internacional iniciaron además un "procedimiento para reducir el riesgo de que empresas militares [birmanas] operen en el Reino Unido", con el fin de atajar "los flujos de dinero ilícitos asociados a ellas".

Asimismo, Londres prometió que se pondrán en marcha "garantías adicionales" para impedir que las ayudas británicas concedidas a Birmania "apoyen indirectamente al gobierno dirigido por el ejército".

Sin embargo, tras el anuncio, la asociación Burma Campaign UK denunció que las sanciones dictadas, pese a constituir un "progreso", no eran más que "una prohibición de vacaciones" porque "esos jefes militares no tienen activos" en el Reino Unido.

cdu/gmo/sg/jz-jvb/mb