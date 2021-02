Portaltic.-Google adapta a las expectativas de los usuarios sus recomendaciones para desarrollar apps de alta calidad

MADRID, 18 (Poraltic/EP)



Google ha publicado una lista de buenas prácticas y principios rectores para desarrollar aplicaciones móviles de alta calidad, dirigidas a la comunidad de desarrolladores del ecosistema Android



La compañía estadounidense ha creado un nuevo apartado de calidad en su web para desarrolladores de Android, en el que incluyen sus recomendaciones de calidad que pasa a aplicar para las aplicaciones de su sistema operativo.



Las buenas prácticas tienen en cuenta que "las expectativas de los usuarios han crecido desde los días iniciales de las apps móviles", según Google, en distintos apartados como la privacidad y la experiencia de usuario.



La nueva lista de calidad del primer trimestre de 2021 establece criterios mínimos de experiencia visual e interacción de usuario, siguiendo las pautas de diseño de Android, por ejemplo, no alterando el funcionamiento de botones básicos como el de 'atrás', para no confundir a los usuarios en la navegación.



Otro de los pilares que deben cumplir las aplicaciones de Android para considerarse de alta calidad es la funcionalidad. En este aspecto se incluyen consejos como contar con la cantidad mínima posible de permisos, la posibilidad de almacenar los datos en tarjeta microSD para apps pesadas con más de 10 MB, o que pueda usarse en orientación horizontal y vertical, entre otras.



Asimismo, Google valora en las apps su "compatibilidad, rendimiento y estabilidad", un apartado en el que se tienen en cuenta la ausencia de fallos, cierres repentinos, que no tarde más de dos segundos en cargarse, que sea compatible con la última versión disponible del sistema Android, etc.



Google establece también unos requisitos mínimos de seguridad para las aplicaciones en su guía que "garantizan que las apps manejen los datos de los usuarios y la información personal de forma segura".



El apartado de seguridad contempla que las aplicaciones guarden los datos privados en el almacenamiento interno de la app, que estos datos no sean confidenciales y que todos los accesos y emisiones de datos sean seguros, así como el uso de permisos apropiados, tráfico de red SSL y bibliotecas de SDK actualizadas, entre otros.



Las recomendaciones principales de Google se completan con consejos para presentar las apps en Google Play de forma correcta, así como la calidad en los videojuegos para que ofrezcan un "juego atractivo" a los usuarios.



Asimismo, las buenas prácticas mencionan también que las aplicaciones estén desarrolladas teniendo en cuenta diferentes factores de forma, no solo móviles, como son las tabletas, dispositivos plegables, realojes inteligentes Wear OS, televisores Android TV o vehículos Android Auto.



Estas recomendaciones buscan que las apps estén "creadas para miles de millones de personas", según Google, y estipulan también que deben "utilizar la memoria y la energía de forma eficiente", así como contar con una interfaz responsiva capaz de ser entendida por todas las personas y requisitos técnicos que la hagan funcionar en dispositivos de todas las gamas posibles, incluidos los más básicos.