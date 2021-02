Olimpia y Motagua únicos ganadores en el inicio del Clausura hondureño

Jugadores del Real España celebran un gol anotado al Olimpia, durante un partido del Campeonato Clausura 2021 de la Liga Nacional de Honduras, hoy en el estadio Francisco Morazan en la ciudad de San Pedro Sula (Honduras). EFE/ José Valle

Tegucigalpa, 17 feb (EFE).- El Olimpia y el Motagua fueron los únicos ganadores en el inicio del torneo hondureño Clausura, los primeros venciendo este miércoles por 2-1 al Real España, y el segundo, el martes, por el mismo marcador, al Universidad Pedagógica.

Dirigido por el argentino Pedro Troglio, el Olimpia se impuso de visita ante el Real España, en el que hoy se estrenó su nuevo entrenador, el mexicano Raúl Gutiérrez.

El juego se dio para los dos clubes que, junto con el Motagua y Marathón, son considerados los cuatro mejores del fútbol hondureño.

Jerry Bengtson al minuto 12 y Michael Chirinos al 52, le dieron al triunfo al Olimpia.

El segundo gol del Olimpia fue convertido luego de que el árbitro le anuló un gol al Real España, aduciendo que un jugador estaba adelantado, aunque en la televisión se vio que no.

El equipo local había empatado el juego al minuto 20 mediante un lanzamiento libre de Mario Martínez, quien de zurda y desde fuera del área superó la barrera y venció al portero del Olimpia, Edrick Menjívar.

El empate quizá debió haber sido un justo marcador para el renovado Real España, que además estrelló una pelota en el horizontal de la portería rival.

El Real Sociedad, no pudo pasar del empate 1-1, jugando de local, ante el Real de Minas.

El equipo de casa fue el primero en convertir, al minuto 11, por medio de Rony Martínez, un viejo conocido de la casa, a la que volvió después de haber jugado el pasado torneo Apertura con el Real España.

El Real de Minas respondió en el segundo tiempo con gol de Axel Barrios, quien dejo la pizarra 1-1.

Con otro empate, a dos goles, finalizó el juego entre los locales del Vida, y el Platense, que dirige el colombiano Jhon Jairo Ríos.

El Vida sufrió hasta el último minuto para rescatar el juego, que perdía ante el Platense.

Fue el Vida el que abrió el marcador al minuto 32 por medio de David Velásquez, pero la alegría no le duró mucho tiempo porque al 41 el Platense ponía los cartones 1-1 con un gol de cabeza de Carlos Bernárdez.

Al 67, el Platense tomó la ventaja por medio de Aldo Fajardo, aprovechando un error del portero Ricardo Canales, del Vida, que rescató el juego al 90 con anotación de Luis Meléndez.

El martes, el Motagua, que desde hace siete años dirige el argentino-hondureño Diego Vázquez, inició con triunfo de 2-1 ante el Universidad Pedagógica.

Los universitarios, con un bajo rendimiento, se pusieron a ganar al minuto 12 mediante lanzamiento de penalti, que convirtió el defensa Otoniel Osorio.

Los "lobos" universitarios intentaban hacer daño a los "águilas" del Motagua con dos hombres en punta, Axel Gómez y Jason Sánchez.

El Motagua buscaba golpear al rival con el veterano argentino Gonzalo Klusener y el paraguayo Roberto Moreira, quienes se fueron en blanco.

El mejor juego y el gol del triunfo del Motagua estaban en la banca, lo que se vio reflejado en el segundo tiempo con los cambios que hizo Vázquez.

Al minuto 48 el diminuto defensa izquierdo Omar Elvir, de cabeza, empató el partido, con un Motagua distinto al primer tiempo, mostrando su juego ante un rival que no le dio mucho trabajo.

El gol del triunfo del Motagua fue anotado al 76 por Marco Tulio Vega, uno de los cambios que hizo Vázquez.

El Marathón, de visita, y el argentino Héctor Vargas como timonel, se tuvo que conformar con un empate, 1-1, ante un renovado Honduras Progreso, que le dio la pelea y pudo haberle ganado en los últimos minutos, cuando se volcó al ataque y creo más jugadas de peligro que el rival.

El Marathón hizo mejor sus deberes en el primer tiempo, con la novedad de los defensas Emilio Izaguirre por la izquierda, y Wilmer Crisanto, por la derecha, quienes son de las bajas que tuvo el Motagua al cierre del torneo Apertura.

El argentino Ryduan Palermo, hijo de Martín Palermo, hizo el gol del Marathón al minuto 35, de penalti.

En el segundo tiempo, el Honduras Progreso, que estrenó como entrenador al uruguayo Fernando Araújo, salió resuelto a rescatar el juego, lo que logró al 52, también de penalti, anotado por el colombiano Rafael Agámez.