México.- López Obrador pide a la población consumir menos energía tras los apagones en México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha pedido este jueves a la población consumir menos energía entre las 18.00 y las 23.00 horas (hora local), que son las horas con pico de gasto, tras los apagones registrados en el país norteamericano en los últimos días.



"De 18.00 a 23.00 podemos apagar focos, dos, lo que no sea tan indispensable para que todos ayudemos", ha señalado en su rueda de prensa diaria, recogida por el diario 'El Universal'.



Del mismo modo, ha aclarado que no ha realizado esta petición durante los días en los que se registraron apagones por la presión de los grupos opositores y para no crear alarma entre la población.



"No quise hacer este llamamiento desde el principio porque tenemos la presión del grupo de traficantes y de todos los que han medrado, no lo hice porque iba a generarse una alarma mayor que nos iba a generar una situación más complicada", ha puntualizado.



Asimismo, ha señalado que el problema de los apagones ya está resuelto, gracias a la puesta en marcha de las plantas de energía de carbón y fuel, aunque ha recalcado que todos los mexicanos deben ayudar.



El Centro Nacional de Control de Energía de México (CENACE) avisó el miércoles a 12 estados del país de que se llevarían a cabo apagones regulados para mantener el balance de carga y generación de electricidad, en medio de interrupciones del suministro debido al temporal que azota Texas desde el lunes.



CENACE también pidió a la población racionar la electricidad, apagando las luces que no se utilicen, desconectando los dispositivos que no se requieran y cerrando cortinas y persianas para conservar el calor, entre otras directrices. Por su parte, López Obrador insistió en que los cortes en el suministro eléctrico estaban relacionados con la tormenta invernal que azota Texas.