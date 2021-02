MERCADOS A.LATINA-Monedas y bolsas de valores caen al cierre en medio de negativo panorama global

(Actualiza con cierres) Por Froilan Romero SANTIAGO, 18 feb (Reuters) - El grueso de las monedas y bolsas de valores de América Latina cerraron con pérdidas el jueves, en medio de un negativo panorama global que no lograba ser contrarrestado por moderadas expectativas de una recuperación más rápida de lo estimado de la mayor economía mundial y un retroceso global del dólar. * El dólar perdía terreno y cortaba una serie de dos días consecutivos de alzas, luego de datos decepcionantes del mercado laboral de Estados Unidos que moderaron las expectativas sobre la recuperación de la economía. * "Durante la madrugada de hoy (...) el dólar sufrió una liquidación generalizada", dijo Erik Bregar, jefe de estrategias de tipos de cambio del Exchange Bank of Canada en Toronto. "Ese fue el precursor de la debilidad que estamos viendo ahora". * Un incremento inesperado de los pedidos semanales de subsidios por desempleo de Estados Unidos arruinó el entusiasmo tras datos económicos más positivos esta semana, un día después de que la Reserva Federal dijo en las minutas de su última reunión que está decidida a continuar apoyando la recuperación de la economía. * El índice dólar, que mide al billete verde ante una canasta de seis monedas, bajaba alrededor de un 0,37% a 90,559 puntos en las operaciones de Londres, tras fortalecerse un 0,2% durante la noche y un 0,4% el martes. * En tanto, las acciones mundiales caían debido a informes de resultados empresariales decepcionantes y temores por un repunte de la inflación más rápido de lo previsto producto del alza de las materias primas. * El peso mexicano cotizaba cerca del cierre en 20,2962 unidades por dólar, con un retroceso de un 0,44% con relación al cierre del miércoles. * El referencial índice S&P/BMV IPC, integrado por las acciones de las firmas más líquidas del mercado local, bajaba un 1,23% a 44.507,95 puntos. * "Los operadores siguen atentos a la profunda helada en el sur de Estados Unidos, en particular a las implicaciones que tendrá la intención de Texas de suspender todas sus ventas internas y externas de gas natural", dijeron analistas de CI Banco. * El real brasileño se depreció un 0,48%, a 5,4414 unidades, mientras que el índice de acciones Bovespa cedía ganancias de primera hora y cayó un 1,04% a 119.106,41 unidades. * En Argentina, el peso bajó un 0,12%, a 89,06 unidades, en depreciación regulada por el banco central, al tiempo que el índice Merval de la bolsa de Buenos Aires cedió ganancias y cerró con una baja de un 1,07%, a 51.826,91 unidades. * El peso chileno escaló un 0,34%, a 712,20/712,50 unidades por dólar ayudado por la fortaleza en el precio del cobre, el mayor envío del país. En tanto, el principal índice de la Bolsa de Comercio de Santiago, el IPSA , bajó un 0,89%, a 4.518,64 puntos. * El cobre subía cerca de un 2% el jueves, y tocó máximos desde abril de 2012, ya que el retorno de los inversores chinos tras una semana fuera del mercado sumó ímpetu al repunte en los precios, que están en casi el doble respecto a su desplome de marzo, provocado por el coronavirus. * El peso colombiano cerró con baja de un 0,54% a 3.547,33 unidades por dólar, arrastrado por la caída de los precios globales del petróleo, el mayor generador de divisas del país; al tiempo que en la bolsa el índice accionario COLCAP terminó con retroceso de un 0,92% a 1.343,68 puntos. * La moneda peruana, el sol se depreció un 0,03%, a 3,651/,653 unidades, mientras que el índice referencial de la bolsa peruana cerró con una baja del 0,7, a 598,82 puntos. Cotizaciones a las 2136 GMT Índices accionarios Cotización Var pct Var pct diaria en el año MSCI Mercados 1.444,93 0,19 11,86 emergentes MSCI América Latina 2.415,93 -0,08 -1,46 Bovespa Brasil 119.198,97 -0,96 0,1527 IPC México 44.507,95 -1,23 1,00 Argentina MerVal 51.826,91 -1,068 70,99 COLCAP Colombia 1.353,68 -0,92 -6,69 IPSA Chile 4.518,64 -0,89 -11,49 Selectivo Perú 598,81 -0,7 16,88 Dólar frente a monedas Cotización Var pct Var pct mensual en el año Real brasileño 5,4270 0,67 -4,29 Peso Mexicano 20,2973 1,49 -1,93 Peso chileno 710,4 3,38 0,00 Peso colombiano 3.544,83 0,57 -3,40 Sol peruano 3,6508 -0,36 -0,91 Peso argentino 89,05 -2,61 -5,88 (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Jorge Otaola y Hernán Nessi en Buenos Aires, Nelson Bocanegra en Bogotá y María Cervantes en Lima.)