Medio centenar de personas protestan contra la violencia machista en Honduras

Mujeres, activistas y ciudadanos en general protestan hoy frente al Ministerio Público contra el incremento de la violencia machista en territorio hondureño, en Tegucigalpa (Honduras). EFE/Gustavo Amador

Tegucigalpa, 18 feb (EFE).- Medio centenar de personas se congregaron este jueves frente al Ministerio Público en Tegucigalpa, la capital de Honduras, para pedir justicia ante la impunidad en la que siguen los crímenes de mujeres y reclamar que no haya más víctimas de violencia de género.

"Nos hemos unidos con un único fin, con una única bandera: la bandera de la no violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas hondureñas", dijo a Efe Karla Medal, del colectivo Mujeres Organizadas por Honduras.

Medal y otro grupo de mujeres, que representan el 52 % de los 9,3 millones de habitantes del país, participaron en un plantón frente al Ministerio Público para demandar un freno a la violencia machista en el país centroamericano.

Con globos de color blanco con los nombres de al menos 33 mujeres asesinadas en 2021 y pancartas con el mensaje "Ni una menos" y "No más violencia", los asistentes exigieron justicia.

En la manifestación, a la que también asistieron hombres, se condenaron la violencia de género latente en Honduras y los asesinatos de mujeres que se conocieron en los últimos días.

NI UNA MENOS

El Parlamento hondureño aprobó durante los últimos cinco años alrededor de "360 millones de lempiras (14,8 millones de dólares) para la prevención de feminicidios, de los cuales un porcentaje debe ser utilizado por el poder Judicial para la ampliación de juzgados especializados en materia de violencia doméstica", subrayó Medal.

"Es obligación nuestra, de que los que tenemos un poco más de posibilidad de tener voz en un país tan desigual, solidarizarnos con las familias que han sido lamentablemente afectadas" por la violencia, señaló.

El lema más esgrimido por los manifestantes fue "Ni una menos", ya que piden que cesen el asesinato y todo tipo de violencia contra las mujeres y niñas en el país, donde más de 300 murieron de forma violenta en 2020.

Medal indicó que cada 17 horas hay un asesinato de una mujer en Honduras y pidió al Ministerio Público hacer "un uso correcto de los fondos" para fortalecer las unidades de investigación de feminicidios.

MAYOR CELERIDAD

En pleno año electoral, la manifestación convocó a la diputada opositora Doris Gutiérrez, quien aseguró a Efe que es necesaria una mayor "celeridad" en las causas y en la justicia para que cese la violencia de género.

"No es un secreto que cada día siguen asesinando más mujeres en Honduras, estamos en los primeros lugares de América Latina", dijo Gutiérrez, del minoritario Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD).

Destacó la importancia de impulsar "política preventivas (de la violencia de género), nosotros no queremos ver mujeres muertas, queremos ver mujeres vivas, protegidas por el Estado".

En su opinión, el Estado ha dejado a las mujeres en una situación de "absoluta indefensión" y las "deja en manos de los antisociales y grupo criminales".

Las mujeres en Honduras son "víctimas de grupos criminales y de sus parejas", denunció la parlamentaria, quien mostró su preocupación por los asesinatos de féminas en el país.

Dijo que espera que las autoridades hondureñas “tomen carta en el asunto, pero de verdad, que no nos sigan mintiendo ni engañando de que ya están tomando las medidas del caso”.

Los manifestantes reclamaron, además, una recopilación de estadísticas oficiales sobre violencia contra las mujeres y garantizar a las víctimas el acceso a la justicia.

En 2020, más de 300 mujeres fueron asesinadas en Honduras, según colectivos feministas, que a falta de estadísticas oficiales llevan el seguimiento de los casos que aparecen en los medios de prensa de todo el país.