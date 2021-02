LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 3 PM

El mundo hoy: Informaciones principales de The Associated Press

Jueves 18 de febrero de 2021

LO ÚLTIMO

Kremlin rechaza pedido de corte europea de liberar a Navalny

Senador Cruz vacaciona en México mientras Texas sufre nevada

Carolina del Sur aprueba ley antiaborto, pero grupo la frena

Explorador de la NASA a punto de aterrizar en Marte

Muere niño hondureño al intentar cruzar el río Bravo

Bolivia: médicos rechazan ley sanitaria y declaran paro

Venezuela inicia vacunación contra COVID-19

PRIMERA PLANA

MUN-GEN CORONAVIRUS-VACUNAS SEGURIDAD

SIN PROCEDENCIA - Los científicos buscan posibles problemas de seguridad durante la fase de ensayos y mantienen su vigilancia a medida que avanzan las campañas de vacunación en todo el mundo. Por Lauran Neergaard. 512 palabras. ENVIADO.

Con:

-EUR-GEN CORONAVIRUS-GBRETAÑA: Gran Bretaña financia estudios sobre coronavirus persistente.

-AMS-GEN CORONAVIRUS-BOLIVIA: Bolivia: médicos rechazan ley sanitaria y declaran paro

-AMS-GEN CORONAVIRUS-VENEZUELA-VACUNACION: Venezuela inicia vacunación contra COVID-19

REP-CLI EEUU-CLIMA-RED ELECTRICA

WASHINGTON - Estados Unidos sufrirá temporales fuertes con más frecuencia y debe mejorar su gestión de estos eventos, advierten los expertos, mientras Texas y otros estados lidian con tormentas invernales que superaron todas las previsiones de empresas de suministros básicos, gobiernos y millones de ciudadanos ateridos. Por Mathew Daly y Ellen Knickmeyer. 990 palabras. AP Foto. ENVIADO.

SOLAMENTE EN AP

REP-INM CENTROAMERICA-MEXICO MIGRANTES

TENOSIQUE, México - Los migrantes en América -centroamericanos, sudamericanos, caribeños y hasta africanos y asiáticos que huyen de la violencia y la guerra- han vuelto al camino. Después de un año de parálisis por el coronavirus, los expertos prevén que se puedan repetir las cifras récord registradas a fines de 2018 y principios de 2019, pero con una gran diferencia: la pandemia continúa y las redes de atención están mermadas por las medidas impuestas para detener el virus. Por Isabel Mateos y María Verza. 1.410 palabras. AP Foto. AP Video. ENVIADO.

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

AMN-INM MEXICO-NIÑO FALLECIDO

CIUDAD DE MÉXICO - Un niño hondureño de ocho años muere ahogado al intentar cruzar ilegalmente el río Bravo hacia Texas a la altura de la localidad mexicana de Piedras Negras, donde se produjo la muerte de una mujer venezolana en similares circunstancias. Sus padres y su hermana logran salvarse. 525 palabras. ENVIADO.

AMS-POL ECUADOR-ELECCIONES

QUITO - La presidenta del Consejo Electoral de Ecuador anuncia que los resultados oficiales de las elecciones presidenciales se darán a conocer el próximo fin de semana mientras sigue disputado el segundo lugar para participar del balotaje entre el exbanquero de derecha Guillermo Lasso y el candidato indígena Yaku Pérez. Por Gonzalo Solano. 447 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMS-GEN CORONAVIRUS-PERU VACUNAS

LIMA - Perú calcula que unos 50 funcionarios del sector de la salud se habrían vacunado en secreto contra el coronavirus antes de los médicos que atienden a los infectados. 340 palabras. AP Foto. AP Video. ENVIADO.

ESTADOS UNIDOS

AMN-GEN TED CRUZ EN MEXICO

DALLAS - El senador texano Ted Cruz reconoce que ha viajado a México para pasar unas vacaciones familiares al tiempo que su estado sufre una dura tormenta invernal que dejó a muchos residentes sin electricidad ni agua potable. Por Steve Peoples y Jake Bleiberg. 470 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN EEUU-ABORTO

COLUMBIA, Carolina del Sur - El gobernador de Carolina del Sur firma una ley que prohíbe el aborto, pero la organización Planned Parenthood presenta una demanda que bloquea la legislación. Por Jeffrey Collins. 292 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-CIE MISION A MARTE

CABO CAÑAVERAL - Un explorador de la NASA está a punto a posarse sobre Marte en el esfuerzo más arriesgado hasta ahora en una búsqueda épica para recuperar rocas que podrían responder a la pregunta de si alguna vez existió vida en el planeta rojo. Por Marcia Dunn. 335 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

REP-GEN RUSH LIMBAUGH-LEGADO

NUEVA YORK - Podía quererlo u odiarlo, pero no ignorarlo. El comentarista radial conservador Rush Limbaugh revolucionó la radio y la televisión en Estados Unidos y se dice que sin él no existiría el canal derechista Fox News y tal vez Donald Trump no habría sido presidente. Por David Bauder. 1.060 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN CORONAVIRUS-EEUU-ESCUELAS

WASHINGTON - El presidente Joe Biden se encuentra en un dilema sobre cuándo reabrir las escuelas del país en medio de las restricciones del coronavirus, mientras los republicanos califican su promesa de reabrir los planteles en los primeros 100 días de su mandato como muestra de que es débil ante los sindicatos de maestros. Por Alexandra Jaffe. 449 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-CLI EEUU-NEVADAS

AUSTIN, Texas - Menos de medio millón de personas siguen sin electricidad en Texas, la cifra más baja en cuatro días, pero muchas carecen de agua potable tras los destrozos ocasionados por las tormentas invernales a todos los servicios públicos. Por Paul J. Weber y Jill Bleed. 344 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MUNDO

EUR-GEN RUSIA-NAVALNY

MOSCÚ - El Kremlin rechaza enérgicamente la orden de la Corte Europea de Derechos Humanos de liberar al dirigente opositor Alexei Navalny como una injerencia “inadmisible” en los asuntos de Rusia. Por Vladimir Isachenkov. 317 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-GEN ETIOPIA-MATANZA

NAIROBI, Kenia - Los cadáveres con heridas de bala permanecen en las calles durante días en la ciudad más sagrada de Etiopía. Por las noches la gente escucha con horror cómo son devorados por las hienas. Pero soldados etíopes invasores les impiden enterrarlos. Por Cara Anna. 1000 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ASI-GEN MYANMAR

YANGÓN, Myanmar - Manifestantes contra el golpe militar en Myanmar regresan a las calles tras una noche de intimidación armada de las fuerzas de seguridad en la segunda ciudad más grande del país. 706 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-INM EUROPA-ASILO

BRUSELAS - Las solicitudes de asilo en la Unión Europea caen más de un 30% en 2020 en comparación con el año anterior, su nivel más bajo desde 2013. Sirios, afganos, venezolanos, colombianos e iraquíes lideran las solicitudes. 186 palabras. ENVIADO.

DEPORTES

DEP-TEN AUSTRALIA

MELBOURNE - Serena Williams se queda a las puertas de su 24to título en torneos de Grand Slam tras caer por 6-3, 6-4 ante Naomi Osaka en las semifinales del Abierto de Australia. Williams no pudo completar la tarea y sumar un nuevo título a su colección de 23 que le permitiría igualar a Margaret Court como la tenista más laureada de la historia. 700 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEP-BEI PADRES-TATIS

SAN DIEGO - Fernando Tatis ha ayudado a que el béisbol vuelva a ser divertido en San Diego. Como retribución, los Padres han accedido a firmar con el espectacular campocorto dominicano un convenio por 14 años y 340 millones de dólares. Sería el contrato más largo firmado en la historia de las Grandes Ligas. Por Bernie Wilson. 700 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEP-OLI TOKIO-ORGANIZADORES

TOKIO - Seiko Hashimoto hace historia en Japón al asumir la presidencia del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Hashimoto participó en siete juegos olímpicos como ciclista y patinadora de velocidad sobre hielo y servía como ministra para los Juegos en el gobierno de Japón. Por Stephen Wade. 500 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESPECTÁCULOS Y CULTURA

ESP-MUS PREMIO LO NUESTRO

MIAMI - La 33ra entrega anual del Premio Lo Nuestro se realiza bajo estrictas condiciones sanitarias en el American Airlines Arena de Miami con la participación de grandes estrellas de la música latina que incluyen a J Balvin y Maluma, quienes encabezan la lista de nominados con 14 y 12 menciones, respectivamente. 396 palabras. AP Foto. Editores: previsto a las 0000 GMT.

Con: PREMIO LO NUESTRO-LISTA.

ESP-MUS GRAMMY-BLACK PUMAS

NASHVILLE, Tennessee - En unos pocos años, Black Pumas pasó de ser una banda desapercibida a una sensación y ahora compite por tres Grammy que incluyen álbum del año y grabación del año. Por Kristin M. Hall. 724 palabras. AP Foto. ENVIADO.

