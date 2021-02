Le preguntamos a Kiko Rivera cómo está su relación con Anabel Pantoja tras el toque de atención de Irene Rosales

14/11/2020 Kiko Rivera SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA



MADRID, 18 (CHANCE)



Kiko Rivera lleva varios días en Madrid por motivos laborales. El hijo de Isabel Pantoja, centrado en su carrera musical, ha estado "desaparecido" grabando su nuevo tema mientras en televisión se filtraban unas imágenes en las que, hace 17 años, pactaba con un paparazzi unas declaraciones sobre su madre a cambio de dinero.



Además, el pasado lunes Irene Rosales entraba en directo en "Sálvame" para reprochar a Anabel Pantoja su falta de apoyo a su primo en sus peores momentos, dejando claro que nadie excepto ella y sus mejores amigos habían estado al lado del Dj cuando tocó fondo con sus adicciones.



Decidido a mantenerse al margen de la polémica, Kiko ha reaparecido en la capital, pero lo ha hecho completamente mudo. Intentando que no le afecten las últimas imágenes de su pasado que han salido a la luz, el Dj ignora tanto las preguntas relacionadas con este espinoso asunto.



Muy serio, Kiko tampoco valora la intervención telefónica de Irene dando un "toque de atención" públicamente a Anabel, con la que no desvela si ha podido hablar en los últimos días.



En su línea, el hijo de Isabel Pantoja tampoco aclara si es cierto que la amistad de su madre y María del Monte terminó por la desaparición de un dinero en su casa de la que él estaría detrás aunque habría culpado a la cantante de "Salta la rana".



¡Dale al play y no te pierdas su reacción ante todas nuestras preguntas!