La ventana clasificatoria en Cali se disputará pese a la ausencia de Brasil

Los jugadores de la selección de Brasil, Anderson Varejao (d) y Marcelinho Huertas. EFE/EPA/COSTFOTO/Archivo

Bogotá, 18 feb (EFE).- La ausencia de Brasil de la tercera ventana de la clasificación para la Americup, obligada por las restricciones en Colombia por la pandemia, no alterará la competición, que comenzará el próximo domingo en la ciudad de Cali, anunció a Efe la Federación Colombiana de Baloncesto (Fecolcesto).

El Gobierno colombiano no autorizó el ingreso del quinteto brasileño debido a las medidas sanitarias adoptadas para impedir el ingreso de una cepa de covid-19 detectada en ese país.

El presidente de la Fedecolcesto, Jorge Armando García, dijo a Efe que se hizo "todo el esfuerzo con el Ministerio de Deporte, el Ministerio del Interior" y "sin embargo, el Ministerio de Salud nos dio un no rotundo para el ingreso de Brasil por la nueva cepa del covid-19".

Según García, la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) debería reprogramar los partidos Brasil-Paraguay, que no tendría problema porque son frontera, mientras que debe estudiar la fecha para Brasil-Panamá.

"La culpa de que los partidos de Brasil no se hagan no es de nadie. Uno tiene que entender. Nosotros hicimos todo el esfuerzo, estamos brindando todos las garantías de bioseguridad", apostilló García.

El directivo explicó además que a Chile y Uruguay, que ya están en Colombia, se les realizaron pruebas de covid-19 y todos "han dado negativo" y que durante el torneo se harán más pruebas.

"De tal forma que estamos garantizando que todos los que lleguen, lleguen sin coronavirus y que todos los que se van, se vayan sin coronavirus", aseguró.

Indicó también que a cada delegación se le asignó un piso de hotel que incluye salón de conferencias y restaurante por lo que "no hay ningún contacto entre delegaciones, solo lo que se dé en la cancha que es el único sitio en el que no van a tener el tapabocas. Incluso los de la banca también deben tenerlo".

En las próximas horas estarán llegando Venezuela, Panamá y Paraguay.

Al referirse a Colombia, García dijo que está trabajando desde hace varios días en Cali bajo la dirección de los técnicos Guillermo Moreno y Tomás Díaz.

Destacó que en medio de la pandemia se logró traer a jugadores que están en el exterior como el caso de Braian Angola, Hansel Atencia, Tonny Trocha y Andrés Ibargüen, entre otros.

En el clasificatorio para la AmeriCup 2022, que se juega en formato de "burbujas" con cada ventana en sede única, Brasil lidera de forma invicta el Grupo B con cuatro triunfos y ninguna derrota, para ocho unidades; superando a Uruguay (2-2, con seis puntos), Panamá (2-2, con seis) y Paraguay (0-4, con cuatro).

En el Grupo A está al frente Venezuela con tres triunfos y una derrota, con siete unidades, escoltado por Argentina (3-1, con siete puntos), Chile (1-3, con cinco) y Colombia (1-3, con cinco).

El Grupo C es liderado por República Dominicana (tres victorias y una derrota, con siete puntos), seguido de Cuba (1-2, con cuatro unidades), Islas Vírgenes Estadounidenses (1-2, con cuatro) y Canadá (1-1, con tres).

El D es dominado por Estados Unidos (cuatro victorias sin derrotas y ocho puntos), secundado por México (2-2, con seis unidades), Puerto Rico (1-3, con cinco) y Bahamas (1-3, con cinco).

Los tres mejores equipos de cada grupo se clasificarán al FIBA AmeriCup 2022.